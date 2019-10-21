подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
21 октября 2019, понедельник, 11:11 1075
Космос 2019-10-21T11:11:01+03:00
Українські Новини
Firefly украинца Полякова будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет

Firefly украинца Полякова будет использовать разработки Rocketdyne для своих ракет

Боинг, Макс Поляков, Firefly Aerospace, Aerojet Rocketdyne

Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace украинца Макса Полякова подписала договор о сотрудничестве с бывшим подразделением Боинга Aerojet Rocketdyne. Компания является международным лидером на рынке ракетных двигателей, сообщает SpaceNews.

Ракета Firefly Alpha будет оснащена компонентами с 3D-печатью от Aerojet на своих двигателях первой степени Reaver. Запуск Alpha намечен на первый квартал 2020 года. Для другой ракеты, Beta, Firefly рассматривает установку двигателя AR1 от Aerojet.

По словам Марка Уатта, партнера Noosphere Ventures, в которую входит Firefly, компания планирует запуск трех разных ракет-носителей: Alpha, Beta и Gamma.

Alpha - для запуска на низкую околоземную орбиту малых спутников с грузоподъемностью до 1 тонны, Beta с нагрузкой до 4 тонн и Gamma - многоразовый космический самолет для запуска ракет с орбиты.

Firefly и Rocketdyne также планируют вместе работать на коммерческих и государственных рынках, включая проекты, связанные с вопросами национальной безопасности. 

Напомним, что ранее военно-воздушные силы США выбрали Firefly Полякова для спецмиссий на орбиту, а NASA - для доставки грузов на Луну с общим бюджетом 2,6 млрд долл.

Больше новостей о: Боинг Макс Поляков Firefly Aerospace Aerojet Rocketdyne

Архив
Новости
В Киеве таксист на тротуаре сбил маленькую дочку олимпийского чемпиона 13:29
Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор члену ВСП Гречковскому 13:27
Если бы не Зеленский, хор Веревки остался бы незамеченным, - Гончарук 13:23
Номер "95 квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестклимат в Украине, - Милованов 13:21
Муж Гонтаревой скрыл от полиции сумму убытков вследствие поджога дома 12:57
больше новостей
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину 23:52
НБУ резко обвалил гривну в начале недели: курс валют на 21 октября 06:00
Картофель подешевел к середине осени: сколько стоит овощ на рынках 13:15
После того, как НАБУ схватило Гладковского, тот без лишнего националистического пафоса взял родную армию в заложники, - Каневский 16:15 Мнение
больше новостей
В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект 21:23
Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика
Юрий Луценко. Скриншот: Михаил Добкин/Facebook
Луценко учит английский в элитной школе на берегу Темзы 23:50 Инфографика
РФ признала украинцев и белорусов "носителями русского языка", упростив для них получение гражданства 08:50
Михаил Бно-Айриян. Фото: Фейсбук/Михаил Бно-Айриян
Киевский губернатор Бно-Айриян подал в отставку 11:34
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok