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19 октября 2019, суббота, 18:43 82 Мнение
Политика 2019-10-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
К концу года дело Свинарчука развалят, - Крюкова

К концу года дело Свинарчука развалят, - Крюкова

Светлана Крюкова. Фото: facebook.com/kryukova
Светлана Крюкова. Фото: facebook.com/kryukova

Первый заместитель главного редактор интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова заявила, что Свинарчук уже во вторник выйдет на волю, а к Новому году дело и вовсе закроют. Об этом она написала в Facebook

"Свинарчука взяли под арест. 10 миллионов залог. При заявке прокуроров в 100 миллионов. 10 миллионов для Свинарчука после пяти лет активной работы на государство Украина это как для нас с вами заказать капуччино на заправке. В понедельник адвокаты внесут деньги, во вторник он выйдет на волю, к Новому году дело развалят. Не выключайте телек. Ждите нового представления. И не забывайте, что завтра 20-ое - последний день для оплаты коммунальных без платы за отопление", - написала она. 

Скриншот: Facebook/Svetlana KryukovaСкриншот: Facebook/Svetlana Kryukova
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