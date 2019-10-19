К концу года дело Свинарчука развалят, - Крюкова

Первый заместитель главного редактор интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова заявила, что Свинарчук уже во вторник выйдет на волю, а к Новому году дело и вовсе закроют. Об этом она написала в Facebook.

"Свинарчука взяли под арест. 10 миллионов залог. При заявке прокуроров в 100 миллионов. 10 миллионов для Свинарчука после пяти лет активной работы на государство Украина это как для нас с вами заказать капуччино на заправке. В понедельник адвокаты внесут деньги, во вторник он выйдет на волю, к Новому году дело развалят. Не выключайте телек. Ждите нового представления. И не забывайте, что завтра 20-ое - последний день для оплаты коммунальных без платы за отопление", - написала она.

Скриншот: Facebook/Svetlana Kryukova





