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18 октября 2019, пятница, 23:13 20 Мнение
Политика 2019-10-18T23:15:01+03:00
Українські Новини
Сын Свинарчука соврал о картине с Путиным, - Гужва

Сын Свинарчука соврал о картине с Путиным, - Гужва

Игорь Гужва. Facebook/Игорь Гужва
Игорь Гужва. Facebook/Игорь Гужва

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва заявил, что сын Свинарчука мог соврать о картине с Путиным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Послушал речь прокурора. В ней нет ни слова о картине с лицом Путина, о которой вчера так красочно рассказывал сын Свинарчука. Статья по нарушениям в декларации есть, но там не о картине говорится, а о доходе от аренды неуказанных. Поэтому то ли сын соврал, то ли лик Путина выбросили из дела, чтоб не портить общую картину".

Скриншот: Facebook/Игорь ГужваСкриншот: Facebook/Игорь Гужва
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