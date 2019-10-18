Сын Свинарчука соврал о картине с Путиным, - Гужва

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва заявил, что сын Свинарчука мог соврать о картине с Путиным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Послушал речь прокурора. В ней нет ни слова о картине с лицом Путина, о которой вчера так красочно рассказывал сын Свинарчука. Статья по нарушениям в декларации есть, но там не о картине говорится, а о доходе от аренды неуказанных. Поэтому то ли сын соврал, то ли лик Путина выбросили из дела, чтоб не портить общую картину".

Скриншот: Facebook/Игорь Гужва







