Черненко Евгений: Госгеонедра – конкурс или фикция?

Законотворческий "турбо режим" подходит к концу. Об этом прямо говорит Дмитрий Разумков, а это значит, что основные направления развития страны определены. Вопрос теперь в том, кто будет воплощать задуманное и обещанное в жизнь. Безусловно ключевые позиции в Кабмине уже распределены - назначения яркие, иногда противоречивые, но вполне объяснимые. С министерствами все относительно понятно и прозрачно, к ним привлечено максимум внимания СМИ и общественности. Повезло Фонду Госимущества и "Укроборонпрому" - назначения прошли показательно, под флагом борьбы с коррупцией и прозрачности. Что до других органов центральной власти - дела обстоят не так радужно. На финишной прямой находятся конкурсы о назначении руководителей Государственного агентства лесных ресурсов, Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, а также других ведомств, среди которых Государственная служба геологии и недр Украины.

Госгеонедра – структура, никогда не отличавшаяся прозрачностью. За годы независимости права на разработку полезных ископаемых вытекали из рук ведомства как вода, включая даже такие стратегические, как редкоземельные металлы, железные руды, газ, нефть, уран, литий.

Основная задача, которая стоит перед Алексеем Гончаруком и его командой - организовать прозрачный процесс и обрубить все теневые "схемы" распределения природных ресурсов, как при выдаче, так и при дальнейшем их использовании. Силами старой системы осуществить это не получится по умолчанию, что говорит о необходимости ее полной перезагрузки.

Вместе с тем, старая система начала адаптироваться к новым условиям. Заинтересованные лица уже включились в игру. Осталось только дождаться результатов.

Список претендентов на главу Госгеонедр достаточно широк. Среди участников конкурса Роман Сарамага, Роман Опимах, Сергей Попов, Ярослав Погорелый, Евгений Кравчук, Кристина Браиловская. При этом большая часть претендентов параллельно участвуют в конкурсах на должности в других ведомствах. Например, Роман Сарамага решил попробовать себя также на позициях руководителя в Государственной архивной службе, Государственном агентстве резерва и Национальном агентстве Украины по вопросам госслужбы. В таком же "многоборье" выступают Сергей Попов и Ярослав Погорелый.

В действительности же реальная борьба идет между Романом Опимахом и Кристиной Браиловской, а точнее между теми, кто за ними стоит.

Согласно информации от Национального агентства по вопросам госслужбы, претенденты показывают по баллам одинаковые результаты. Победителя определит третий тур, который состоится уже в начале следующей недели.

Присутствие Романа Опимаха в списке претендентов вполне объяснимо. Его назначение логично продолжит избранную линию вливания людей новой формации в органы власти. Опыт работы с международными структурами, в том числе с IHS, McKinsey, IMF, ЕБРР, должны подтвердить решительность нового правительства реформировать сферу недропользования прозрачной и понятной для всех участников рынка.

Сложнее объяснить, что там делает Кристина Браиловская.

Кристина Браиловская – бывший руководитель юридического департамента Госгеонедр. Если верить последним публикациям в СМИ, именно она обеспечила проигрыш в судах рекордного количества дел в интересах украинских олигархов.

Из открытых источников известно, что ее карьера стартовала еще во времена Януковича и Злочевкого, на которого она работала в компании "Инфокс". Будучи главой Госгеонедр, Злочевский обеспечил себе "яркое" будущее, выдав более 30-ти разрешений на разработку газовых месторождений своей же компании Burisma. Правда это яркое будущее может померкнуть на фоне международного скандала, фигурантом которого является сын Джо Байдена.

По странному стечению обстоятельств, за время пребывания Браиловской на посту, юридическая служба совершила ряд "незначительных ошибок", которые позволили получить лицензии на разработку месторождений также компаниям Коломойского, Буткевича, Кононенко, Хомутынника и Фукса

Как следствие:

"Укрнафта" Коломойского, несмотря на 18 миллиардов налогового долга перед государством, еще как минимум 20 лет будет добывать углеводороды на 64-х участках.

А "Атомные энергетические системы Украины" Буткевича стали владельцами 5-ти лицензий на добычу урана. Последний случай особенно примечателен тем, что простая юридическая ошибка обеспечила контроль пророссийского бизнеса над стратегическим сырьем.

Ист Юроуп Петролеум, более известный как Голден Дерик, получил право разрабатывать почти 20 газоносных месторождений сроком на 20 лет.

То, что назначение Браиловской выгодно упомянутым персонам - очевидно. Им необходима гарантия сохранности и неприкосновенности так тяжело добытых активов. А также доступ к распределению оставшихся ресурсов.

Назначение главой Госгеонедр Романа Опимаха станет для нового премьера очередным этапом в борьбе с олигархами. Приход же Браиловской позволит службе остаться закрытом клубом для избранных.

Безусловно, выбор одного из победителей конкурса на должность главы Госгеонедр остается за премьером.

И от его решения зависит, кто победит - новая власть или олигархи.

Черненко Евгений, руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа "Перспектива".