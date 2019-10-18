Оксана Богданова: Под большинством разухабистых постов Супрун надо писать огромными буквами - не воспринимайте буквально

Журналистка Оксана Богданова в Facebook написала, что большинство постов экс-главы Минздрава Ульяны Супрун не следует воспринимать буквально.

Ульяна Супрун написала большой пост о медицине и украинском языке. О том, что украинцы должны получать медицинскую помощь на украинском языке. Начнем с того, что они должны ее ПОЛУЧАТЬ. При этом качественную.

В продолжение дам ссылку на сайт министерства здравоохранения Израиля. Медицина Израиля по праву считается одной из лучших. Этот сайт на 6 языках. Но его ценность не в этом. Там действительно есть полезная информация. Сама им часто пользуюсь. Особенно после рождения ребенка.

Это не унылое моз-гов-юа. Это не разухабистые посты Супрун, под большинством из которых надо ставить огромными буквами: ребята, не воспринимайте все буквально!

Это сайт министерства страны, в которой человек является главной ценностью.