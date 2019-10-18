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  • Оксана Богданова: Под большинством разухабистых постов Супрун надо писать огромными буквами - не воспринимайте буквально
18 октября 2019, пятница, 13:41 124
Общество 2019-10-18T13:41:39+03:00
Українські Новини
Оксана Богданова: Под большинством разухабистых постов Супрун надо писать огромными буквами - не воспринимайте

Оксана Богданова: Под большинством разухабистых постов Супрун надо писать огромными буквами - не воспринимайте буквально

мнения, Ульяна Супрун
Оксана Богданова. Фото: facebook/Богданова
Оксана Богданова. Фото: facebook/Богданова

Журналистка Оксана Богданова в Facebook написала, что большинство постов экс-главы Минздрава Ульяны Супрун не следует воспринимать буквально.

Ульяна Супрун написала большой пост о медицине и украинском языке. О том, что украинцы должны получать медицинскую помощь на украинском языке. Начнем с того, что они должны ее ПОЛУЧАТЬ. При этом качественную.

В продолжение дам ссылку на сайт министерства здравоохранения Израиля. Медицина Израиля по праву считается одной из лучших. Этот сайт на 6 языках. Но его ценность не в этом. Там действительно есть полезная информация. Сама им часто пользуюсь. Особенно после рождения ребенка.
Это не унылое моз-гов-юа. Это не разухабистые посты Супрун, под большинством из которых надо ставить огромными буквами: ребята, не воспринимайте все буквально!
Это сайт министерства страны, в которой человек является главной ценностью.

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