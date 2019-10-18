Что стоит за протестами и так называемым третьим Майданом? Этим вопросом задался журналист и блогер Сергей Лямец. И высказал, как он сам отметил "свои скромные догадки" в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Это все не 100-процентная истина. Но я долго наблюдал, пытался понять процесс. И вот к каким выводам пришел.

Никакой революционной ситуации в стране нет. И никакого возмущения людей нет. Есть попытка притянуть за уши Майдан, имитируя его составляющие. Уверен, что часть людей вышла на протесты "Ні капітуляції" совершенно добровольно. На то она и пропаганда, что работает. Если бы не работала, никто из олигархов не заводил бы телеканалы, газеты, интернет-издания. Но из тех людей, которые выпирают в публичной площади, большинство имеют отношение к окружению Порошенко, бывшим БПП и "Народному фронту". Но самое интересное, что их поддерживают представители так называемых "соросят", "грантоедов" и "активистов", как их ни назовите. То есть, мы наблюдаем сплав старой власти и тех людей, которые во времена Порошенко зарабатывали на грантоедстве/порохоботстве/активизме. Например, "Демократична сокира" - сборище порохоботов, которые много месяцев кормились из бюджетов "Нафтогаза". Кстати, "Нафтогаз" до сих пор возглавляет Коболев. Может, он и сейчас их финансирует? Читал я этих лидеров мнения. Почти все во времена Порошенко были на бюджете у кого-то. Так что не надо рассказывать, что это вышел простой народ. Очень непростой. Сплав окружения Порошенко и "соросят" сам по себе опасен для Зеленского и для Украины, потому что часть этих людей сегодня пребывают во власти (Аваков, Гончарук, Милованов и прочие). Кроме того, они имеют мощную поддержку со стороны про-грантоедских СМИ (например, "Лиги" и "Нового времени"). Возникает полная иллюзия того, что протесты не притянуты за уши, а настоящие, честные. Еще бы, думает обыватель, на Майдан вышли какие-то люди, а в "Новом времени" и на "Радио Свобода" написали, что это честные протесты. Что еще надо? Так иллюзия протестов выдается за истинные протесты. Так "соросята" помогают бывшим избежать ответственности, манипулируя доверием общества. На самом деле цель вполне себе очевидная - создать публичные проблемы Зеленскому и обвинить его в сотрудничестве с Россией. Бред, казалось бы. Высосанные из пальца аргументы вроде "формулы Штайнмайера". Но по сути, неважно, какой свежести аргумент. Главное выставить его как честное основание - и начать раскачивать ситуацию внутри Украины. Спросите у протестующих, кто что понимает в этой формуле - ничего не поймете. Зато все они на Майдане и в Фейсбуке машут флагами. Какова цель? Уверен, что нужно - внимание - создать иллюзию политического преследования бывшей власти. Ну судите сами, одно дело арестовать Пашинского или Свинарчука по подозрению в разворовывании оборонного бюджета. Другое дело, когда пособник Москвы Зеленский хочет сфабриковать грязное дело против патриотов Пашинского и Свинарчука, которые пять лет честно работали на Украину. Согласитесь, это разный привкус одной и той же новости. Показательно, что истинные интересанты протестов на них не вышли, а спрятались в тени, как кукловоды. Были там Турчинов, Пашинский, Свинарчук, Кононенко? Думаю, нет. Может, я ошибаюсь? Кто боится преследования? Да все фигуранты коррупционных расследований последних лет. Самые яркие: Свинарчук, Пашинский, Турчинов, Аваков, Кононенко, Грановский, Луценко, Гройсман, добрая половина БПП и "Народного фронта", дельцы поменьше. Их слишком много, а наследили слишком грязно. Отвечать не хочется. Поэтому, словно каракатица, пускают чернила в виде народных протестов. Достоверности этим действиям добавляют "Нацкорпус" и "Нацдружины". Да, я слышал, что они якобы не имеют отношения к Авакову - но честно говоря, не увидел ни одного подтверждения. Парни всегда появляются там, где нужно раскачать ситуацию и лишний раз показать, как страна нуждается в сильной руке Авакова. Звоночек Зеленскому, что пора избавляться от этого человека. Если он не гнушается раскачивать ситуацию в стране ради того, чтобы удержать кресло, можете себе представить, на что еще он готов. Примерно та же история с С14 - только этих людей всегдя ассоциировали с СБУ. Если они участвуют в раскачке ситуации наравне с "Нацкорпусом" - значит, внутри СБУ существуют кураторы, которые продолжают работать на Порошенко. Звоночек Баканову. Х@евый из него руководитель. Всегда максимально уважительно отношусь к ветеранам. Но давайте начистоту - ветераны ветеранам рознь. Мне очень стыдно за то, что используют честные убеждения и праведный гнев людей, которые честно воевали. Но я все же убежден, что их "раскачивают" специально. Вот убежден. Кто раскачивает? Думаю, должны разобраться СБУ и Генштаб. Только не в таком странном режиме полунамеков, как это делает Арахамия. А жестко, быстро и честно. "Протестам" добавляют легитимизации все те, кто не смогли получить сколь-нибудь важного результата на президентских и парламентских выборах. Похоже, что для них это возможность хайпануть и получить какой-никакой реванш. Опыт показывает, что нужно прыгать в поезд даже неудавшихся протестов. Если вдруг эти протесты выльются во что-то серьезное, всегда сможешь с мужественным видом рассказать, что ты с самого начала был принципиальным. К сожалению, так ведет себя "Свобода", многих представителей которой я глубоко уважаю. "Батькивщина" - отдельная история проституции, да простят меня некоторые глубоко уважаемые мною люди из этой партии. Юлия Владимировна вполне старательно отрабатывает задание Рината Ахметова по остановке импорта электроэнергии. Не знаю, чье задание по рынку земли - но тоже налицо невероятное старание. Вплоть до того, что заливают тезисы о земле в общий котел порохоботско-наркофронтовской х@рни. Я не спорю, что земельная реформа в нынешнем виде - это зло. Но уверен, что Тимошенко движут отнюдь не заботы о простых людях. Слишком хорошо мы ЕЕ знаем. Отдельная история позора - это местные советы во многих областях. Напомню, что они не переизбраны. В них все еще большинство держат БПП и "Наркофронт". А значит, не удивляйтесь тому, что они выкатывают ноты протеста Зеленскому. Удивительно, как люди готовы раскачать страну, лишь бы сохранить власть, помочь окружению Порошенко избежать ответственности и заодно заработать себе голоса избирателей на полном фуфле. Поскорее бы местные выборы. Сменить их всех разом. В этом угаре никто из качающих лодку не думает об одном простом факте. Что их действия очень на руку официальной пропаганде России. Они фактически дают Путину возможность саботировать мирный процесс, рассказывая, что Зеленский не контролирует страну. Как тут не вспомнить старый тезис о том, что самый выгодный для Путина президент - это Порошенко? Прикольно получилось с Порошенко. Его не любит уже никто. И этим фактом воспользовались на псевдоМайдане, чтобы добавить протесту легитимности. Дескать, "если мы освистали Порошенко, то му не с ним". Не старайтесь. Уши все равно торчат. Я уже молчу о совершенно позорных явлениях, когда МВФ покрывает преступницу Гонтареву и ее соучастников из Нацбанка. Когда на рынке госдолга происходит явная махинация, а международные организации покрывают это все. Ну и когда послы европейских стран пишут странные письма, помогающие возможным фигурантам громких расследований избежать ответственности. Вспоминаются 15 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ грантовых проектов, которые были освоены за последние пять лет. И думаю - а не родилось ли вокруг Украины преступное сообщество людей, "распиливающих" миллиарды под благовидными предлогами? Не знаю. Но явно стоило бы разобраться. Я очень хотел бы понять линию поведения российского лобби в Украине. Думаю, оно разделилось на две мощные группы. Первая старательно замазывает Зеленского во всех смертных грехах. Рассказывает, какой он смешной, непрофессиональный, неискренний и тд. Вторая старается поддержать его в изобличении "протестов". Возможно, задача стоит в глазах избирателей слиться с Зеленским в одно целое, чтобы потом уже "изнутри" качать свои права или просто убивать рейтинг президента. Может, еще что. Не понимаю пока.

Повторюсь, все это мои допущения. Они сделаны на основании здравого смысла после анализа открытых источников.

Уверен, что все далеко не так, как трактуют многие СМИ и порохоботствующие/наркофронтствующие лидеры мнений.

Да, Зеленский не идеален, и к нему есть вопросы. Но в первую очередь я жду, что он привлечет к ответственности предыдущую власть. Я не верю в политические преследования сторонников Порошенко, и точка. Наоборот, пока что усилия явно недостаточные, если не сказать отсутствующие", - отметил Сергшей Лямец.

В завершение своего поста блогер призвал своих читателей писать свое мнение в комментариях.