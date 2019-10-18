Задержание Гладковского, отмена "прапоров" и пылающая Барселона

Видимо не зря Зеленского упрекали на пресс-марафоне в отсутствии обещанных громких "посадок". Сегодня был задержан один из наиболее одиозных чиновников Петра Порошенко, его бизнес-партнер, собственник корпорации "Богдан" Олег Гладковский (Свинарчук). Сначала пограничники не дали бизнесмену улететь в Брюссель на автобусную выставку, а затем детективы НАБУ задержали его в одном из киевских ресторанов. Обвинение – закупки Минобороны санитарных "Богданов" без тендеров. Еще не известно, какую меру пресечения будет требовать прокурор, но главное, чтобы громкий процесс в зале суда не превратился в очередной пшик. Ведь это уже стало украинской традицией. Гладковский же заявил о невиновности, политических преследованиях и объявил голодовку.



Но это еще не все посадки. Генпрокурор Руслан Рябошапка просит Раду разрешить привлечь к уголовной ответственности внефракционного депутата Рады (в предыдущем созыве входил в БПП) Ярослава Дубневича. "Работа" его фирм с "Укрзализныцей" уже стала притчей во языцех. Именно злоупотребления с УЗ ему и вменяются в вину. И Рада просьбу Генпрокурора поддержит на 100%. Так что, боюсь, что Дубневичу придется пожить какое-то время за границей, или повторить опыт Пашинского, который чересчур понадеялся на залог.



Парламентарии также санкционировали вознаграждение за "стукачество" на коррупционеров. Теперь сообщивший "куда-следует" получит 10% от причиненных коррупционером государству убытков и не будет нести ответственность за достоверность информации. Интересно посмотреть, каким будет поток доносов и какие суммы реально будут за это выплачиваться.



Кроме того, Рада отменила целое явление в украинской, а раньше и советской армиях. Прапорщиков больше не будет. Теперь вместо них появятся мастер-сержанты. Но скорее всего, как ты его не назови по бумагам, а "прапор" останется "прапором". Ведь полицейских до сир пор продолжают называть "ментами".



Повеселили SMM-щики офиса Зеленского. В посте о вчерашнем визите Президента в Латвию автор текста умудрился правильно написать название этой прибалтийской республики только с 3-го раза. Сначала он перепутал Латвию с Литвой, а затем неправильно написал официальное название страны – Республика Латвия вместо Латвийской республики. Замглавы офиса Кириллу Тимошенко пришлось отшучиваться, что виновник ошибки уже наказан и ему также подарили Атлас мира. Но если офис Президента на совещаниях представляют люди там не работающие, то такие "штанги" не вызывают удивления. А может быть там решили равняться на передовой опыт США – Трамп недавно назвал президента Италии Серджио Матареллу президентом Мацареллой)).



И менее веселые международные новости. Протесты в Барселоне против приговоров лидерам сепаратистов перерастают в серьезные беспорядки. В столицу региона сходятся колонны сторонников независимой Каталонии. Мадрид вновь оказался перед серьезным вызовом – сможет ли центральная власть удержать контроль над регионом, где как минимум половина, а может и больше, выступает за независимость. Выбор тяжелый – большие уступки могут повлечь цепную реакцию в Стране Басков и Галисии, а жесткий ответ может просто взорвать ситуацию в Каталонии, одном из наиболее развитых регионов Испании. Интересно будет посмотреть, как осветят конфликт украинские СМИ. Год назад большинство прессы было на стороне Мадрида, проводя аналогии между сепаратистами в Каталонии и на Донбассе. Хотя на самом деле у борьбы за независимость Каталонии также много общего с борьбой за независимость Украины против Москвы.