Мои дети понимают, что и зачем я делаю, - Александр Гвоздик назвал свой главный стимул завоевать победу

В субботу, 19 октября пройдет "Большой бокс", где в спарринге сойдутся чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинцем Александр Гвоздик и чемпион мира в этой же весовой категории по версии IBF россиянин Артуром Бетербиевым. О главном стимуле украинского боксера завоевать победу передает пресс-служба телеканала "Интер".

Александр Гвоздик является непобеждённым украинским боксёром-профессионалом, выступающим в полутяжёлой весовой категории, а также действующим чемпионом мира по версии WBC.

Спорстмен расскзала о том, что главным мотиватором двигаться дальше для спортсмена является супруга Дарья, с которой они вместе уже 16 лет.

"В школе я часто на нее смотрел, но взаимности не было, никогда даже взглядом с ней не мог встретиться",– рассказал боксер.

Их официальное знакомство случилось уже после того, как Гвоздик закончил школу. На тот момент Даша была в 11-м классе. "Он подошел на улице ко мне и говорит: "Привет, Даша! Я – Саша", – вспоминает девушка.

С тех пор пара практически неразлучна. Расстаются, лишь когда Александр готовится к очередному решающему боксерскому поединку – Даша сама остается с детьми.

Дети Александра Гвоздика.Фото: Интер

У пары 3 детей. Как отмечает супруга Гвоздика, все трое детей занимаются спортом.

"Не знаю, насколько дети понимают, где я. Но они точно понимают, что и зачем я делаю. И они, наверное, – это главная причина, почему я это делаю", – добавляет Александр.

Ближайший бой Александра Гвоздика, в котором он попытается объединить два чемпионских титула в полутяжелом весе по версии WBC и IBF, состоится уже в эти выходные в Филадельфии. Украинские телезрители увидят его трансляцию в субботу, 19 октября, в 04:30, в программе

Как сообщали Українські Новини, в марте Гвоздик защитил титул чемпиона мира, победив Нгумбу техническим нокаутом.

В 2017 году на боксерском ринге Гвоздик одержал победу над Бейкером.