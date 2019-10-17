В Великобритании мальчик заставил колонку решать примеры по математике

В социальных сетях появилось видео, где девятилетний Брюс Горманли заставил умную колонку Alexa решать примеры по математике. Видео появилось на Unilad.

Мать поймала ребенка, когда колонка решала примеры по математике, и заставила все примеры переделать самому.

На записи видно, как Брюс сидит на полу в гостиной, задает Алексе вопросы: "Сколько будет восемь умножить на четыре?" и записывает ответы в тетрадь.

Линн Горманли загрузила видео в Facebook, за неделю оно набрало уже более 2 млн.просмотров и более 20 тысяч лайков. Многих пользователей восхитила сообразительность мальчика.

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