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17 октября 2019, четверг, 20:24 70
Жизнь 2019-10-17T20:24:23+03:00
Українські Новини
В Великобритании мальчик заставил колонку решать примеры по математике

В Великобритании мальчик заставил колонку решать примеры по математике

В социальных сетях появилось видео, где девятилетний Брюс Горманли заставил умную колонку Alexa решать примеры по математике. Видео появилось на Unilad.

Мать поймала ребенка, когда колонка решала примеры по математике, и заставила все примеры переделать самому.

На записи видно, как Брюс сидит на полу в гостиной, задает Алексе вопросы: "Сколько будет восемь умножить на четыре?" и записывает ответы в тетрадь.

 

Линн Горманли загрузила видео в Facebook, за неделю оно набрало уже более 2 млн.просмотров и более 20 тысяч лайков. Многих пользователей восхитила сообразительность мальчика.

Как сообщали Українські Новини, ранее изобретение украинского школьника признано лучшим на международной олимпиаде в США, и американская школьница изобрела аккумулятор для мгновенной зарядки смартфона.

В США ​Американец собрал симулятор охоты для своей кошки.

Также, рассказывалось микроскоп нового поколения поможет наблюдать за движущимися клетками.

Напомним, что изобретение нобелевских лауреатов оказалось разрушителем мира насекомых.

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