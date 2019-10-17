В Великобритании мальчик заставил колонку решать примеры по математике

В социальных сетях появилось видео, где девятилетний Брюс Горманли заставил умную колонку Alexa решать примеры по математике. Видео появилось на Unilad.\r\nМать поймала ребенка, когда колонка решала примеры по математике, и заставила все примеры переделать самому.\r\nНа записи видно, как Брюс сидит на полу в гостиной, задает Алексе вопросы: "Сколько будет восемь умножить на четыре?" и записывает ответы в тетрадь.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЛинн Горманли загрузила видео в Facebook, за неделю оно набрало уже более 2 млн.просмотров и более 20 тысяч лайков. Многих пользователей восхитила сообразительность мальчика.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее изобретение украинского школьника признано лучшим на международной олимпиаде в США, и американская школьница изобрела аккумулятор для мгновенной зарядки смартфона.\r\nВ США Американец собрал симулятор охоты для своей кошки.\r\nТакже, рассказывалось микроскоп нового поколения поможет наблюдать за движущимися клетками.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНапомним, что изобретение нобелевских лауреатов оказалось разрушителем мира насекомых.