Пункты пропуска "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" готовы на 100%, "Майорское" - на 95%

Донецкая областная государственная администрация констатирует стопроцентное обустройство контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" в Донецкой области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации со ссылкой на слова замгубернатора Вадима Филашкина, передают Українські Новини.\r\nПри этим КПВВ "Майорское" обустроен на 95%.\r\nОбустройство каждого из КПВВ предусматривает согласованные с Государственной пограничной службой Украины идентичные технические решения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Оно включает в себя монтаж 2-х залов ожидания, в которых установлено телевизоры, кондиционеры и оборудование для обогрева помещения, скамейки и кабины паспортного контроля. Установка и подключение к коммуникациям 3-х санитарных модулей, монтаж навесов для проведения досмотра транспортных средств, навесов для прохода людей, навесов для проведения паспортного контроля граждан, ограждения внутри КПВВ, выполнение работ по строительству линии электропередачи внутри КПВВ и водопроводно-канализационной сети", - говорится в сообщении.\r\nПо данным обладминистрации, ежедневно эти КПВВ пересекают около 36 тыс. человек и 5,5 тыс. единиц автотранспорта.\r\nВ дальнейшем планируется установить в залах ожидания и на территории каждого из КПВВ емкости с питьевой водой, комплекты для оказания первичной медицинской помощи, инвалидные коляски, а также мобильные модули, в которых будут располагаться специалисты Донецкого областного центра занятости.\r\nКак сообщали Українськi Новини, СЦКК заявиляли, что оккупанты создают искусственные очереди на блокпостах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже на блокпостах боевики требовали деньги и принуждали к половым отношениям: один из них задержан.