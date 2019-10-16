Пункты пропуска "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" готовы на 100%, "Майорское" - на 95%

Донецкая областная государственная администрация констатирует стопроцентное обустройство контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка", "Новотроицкое" и "Гнутово" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации со ссылкой на слова замгубернатора Вадима Филашкина, передают Українські Новини.

При этим КПВВ "Майорское" обустроен на 95%.

Обустройство каждого из КПВВ предусматривает согласованные с Государственной пограничной службой Украины идентичные технические решения.

"Оно включает в себя монтаж 2-х залов ожидания, в которых установлено телевизоры, кондиционеры и оборудование для обогрева помещения, скамейки и кабины паспортного контроля. Установка и подключение к коммуникациям 3-х санитарных модулей, монтаж навесов для проведения досмотра транспортных средств, навесов для прохода людей, навесов для проведения паспортного контроля граждан, ограждения внутри КПВВ, выполнение работ по строительству линии электропередачи внутри КПВВ и водопроводно-канализационной сети", - говорится в сообщении.

По данным обладминистрации, ежедневно эти КПВВ пересекают около 36 тыс. человек и 5,5 тыс. единиц автотранспорта.

В дальнейшем планируется установить в залах ожидания и на территории каждого из КПВВ емкости с питьевой водой, комплекты для оказания первичной медицинской помощи, инвалидные коляски, а также мобильные модули, в которых будут располагаться специалисты Донецкого областного центра занятости.

Как сообщали Українськi Новини, СЦКК заявиляли, что оккупанты создают искусственные очереди на блокпостах.

Также на блокпостах боевики требовали деньги и принуждали к половым отношениям: один из них задержан.