Во Франкфурте стартовала самая крупная в мире книжная ярмарка: Украина представит 28 издательств

В Германии состоялось открытие крупнейшей в мире книжной ярмарки, на которой представили 28 украинских издательств. Об этом сообщает Украинское радио.

Отмечается, что от Украины будет стоять большой стенд, по размеру 140 сантиметров, также запланировано 16 событий. В книжной ярмарке будут задействованы 28 издательств, в частности, "Видавництво Старого Лева", "Ранок", "ДІПА". В этом году в мероприятии принимают участие 7450 издательств, книготорговых объединений, литературных агентств из 104 стран мира.

"Будет несколько мероприятий на большой международной сцене, где будет проходить дискуссия Сергея Жадана, Юрия Андруховича и Тани Малярчук, презентация сборника англоязычных эссе украинских интеллектуалов, дискуссия и презентация немецкоязычного издания книги "Жизнь" Олега Сенцова", - рассказала начальник отдела переводной литературы международного отдела Елена Геда.

В ярмарке и на национальном стенде также принимают участие издательства, которые занимаются созданием переводов, поскольку Франкфуртская книжная ярмарка является одной из главных площадок в мире для продажи прав.

Традиция проведения яррмарки началась в 15 веке. Нынешний ее девиз: "Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху глобального перелома".

Директор Юрген Босс объяснил, что смысл ярмарки заключается вобсуждении политических и социальных конфликтов, угрозах климата, а также о стремительном технологическом прогрессе - прежде всего, в области искусственного интеллекта. Впервые на ярмарке создали отдельную зону для аудиокниг и подкастов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году на франкфуртской книжной ярмарке презентовали фотокнигу "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова.

Также, в 2018 году на книжной ярмарке в Париже президенту Макрону подарили книгу Сенцова.