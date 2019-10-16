подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Во Франкфурте стартовала самая крупная в мире книжная ярмарка: Украина представит 28 издательств
16 октября 2019, среда, 20:18 28
Жизнь 2019-10-16T20:18:25+03:00
Українські Новини
Во Франкфурте стартовала самая крупная в мире книжная ярмарка: Украина представит 28 издательств

Во Франкфурте стартовала самая крупная в мире книжная ярмарка: Украина представит 28 издательств

Макет украинского стенда на Франкфуртской книжной ярмарке. Фото: facebook: Украинский институт книги
Макет украинского стенда на Франкфуртской книжной ярмарке. Фото: facebook: Украинский институт книги

В Германии состоялось открытие крупнейшей в мире книжной ярмарки, на которой представили 28 украинских издательств. Об этом сообщает Украинское радио.

Отмечается, что от Украины будет стоять большой стенд, по размеру 140 сантиметров, также запланировано 16 событий. В книжной ярмарке будут задействованы 28 издательств, в частности, "Видавництво Старого Лева", "Ранок", "ДІПА". В этом году в мероприятии принимают участие 7450 издательств, книготорговых объединений, литературных агентств из 104 стран мира.

"Будет несколько мероприятий на большой международной сцене, где будет проходить дискуссия Сергея Жадана, Юрия Андруховича и Тани Малярчук, презентация сборника англоязычных эссе украинских интеллектуалов, дискуссия и презентация немецкоязычного издания книги "Жизнь" Олега Сенцова", - рассказала начальник отдела переводной литературы международного отдела Елена Геда.

В ярмарке и на национальном стенде также принимают участие издательства, которые занимаются созданием переводов, поскольку Франкфуртская книжная ярмарка является одной из главных площадок в мире для продажи прав. 

Традиция проведения яррмарки началась в 15 веке. Нынешний ее девиз: "Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху глобального перелома".

Директор Юрген Босс объяснил, что смысл ярмарки заключается вобсуждении политических и социальных конфликтов, угрозах климата, а также о стремительном технологическом прогрессе - прежде всего, в области искусственного интеллекта. Впервые на ярмарке создали отдельную зону для аудиокниг и подкастов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году на франкфуртской книжной ярмарке презентовали фотокнигу "Донбасс и Мирные" Фонда Рината Ахметова.

Также, в 2018 году на книжной ярмарке в Париже президенту Макрону подарили книгу Сенцова.

Больше новостей о: Литература Книжная ярмарка Франкфуртская книжная фабрика

Архив
Новости
Вячеслав Медяник на заседании парламента, фото: Изым Каумбаев/
Депутат от "Слуги народа" обсуждал в Раде, как "порешать" вопросы с замом генпрокурора 20:25
"Слуга народа" до конца года подаст законопроект, который урегулирует референдумы 20:19
Зеленский ввел компенсацию в 25% на съемки кино в Украине. Но только для иностранцев 19:58
"Волга" влетела в маршрутку под Одессой: пожилая женщина погибла, 6 человек в больнице 19:34
Ватикан выпустил электронные четки: они активируются после того, как их владелец перекрестится 19:31
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok