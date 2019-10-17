Битва за суды и "авгиевы конюшни" Дубилета

Верховная Рада сегодня одобрила судебную реформу Владимира Зеленского и сократила количество судей вдвое с 200 до 100. Рада не вняла предостережениям главы суда, ни обращениям Совета Европы. Можно сколько угодно говорить о продажности судей, но отмена судов тоже не выход. Отсутствие судебной системы – еще более страшно чем коррумпированная, но все-таки действующая. А сокращение судов – это усугубление ситуации с перезагруженностью судов, которое уже сродни коллапсу. Так на рассмотрении Верховного суда находится 70 тыс. дел. А после сокращения судей до судебного решения можно просто не дожить.

В то же время в другом суде – Конституционном продолжается сага с восстановлением в должности его бывшего главы Станислава Шевчука. Сегодня он пришел в суд с требованием о восстановлении. Но ему отказали, мол его бумаги неправильно оформлены – отсутствует решение с гербовой печатью, а копия неправильно заверена. Учитывая, что глава КС – это вершина судебной карьеры в Украине, странно, что Шевчук не знает требование делопроизводства. Или в КС придираются, ведь им явно не хочется восстанавливать бывшего главу. Интересно, что они придумают в следующий раз – неправильный цвет чернил на подписи?

Продолжается скандал вокруг надстройки из силикатного кирпича в здании на Майдане. Вчера Гончарук использовал скандал для нападения на Кличко в вопросе самостроев. "Если мы не готовы сейчас снести этот скворечник на Майдане, то о каком комплексном решении проблемы недостроев по всей стране может идти речь?", - Написал вчера в фейсбуке премьер. Кличко сразу же заявил, что виновато правительство – мол не приняты необходимые для эффективной борьбы нормативные акты. А сегодня откликнулась и хозяйка "скворечника". По ее словам, все происходит законно, и она просто восстанавливает сгнившую крышу. Вот так у нас в стране все происходит, чиновники перебрасывают ответственностью друг на друга, все происходит законно, а Киев все больше превращается в типичную столицу стран "третьего мира" с хаотичной уродливой застройкой, отсутствием генерального плана, многокилометровыми пробками и растущими как на дрожжах жилыми массивами и торговыми центрами.

Петр Порошенко в очередной раз не пришел на допрос в ГБР, но к этому уже все привыкли. Громкой новостью будет как раз приход экс-президента в ГБР. И так будет продолжаться, скорее всего до Нового года, пока еще действует депутатская неприкосновенность. А народные депутаты продолжают требовать от правоохранителей открытия все новых дел против ПАПа. Так Максим Бужанский требует от Рябошапки расследования операций с панамскими офшорами Порошенко и намекает, что если эти пожелания не будут услышаны, то за лоббируемые генпрокурором законопроекты будут голосовать "только его секретарши".



Дмитрий Дубилет продолжает наводить порядки в новом Кабмине. Теперь он затеял Великое переселение народов – перевести большую участь министерств в здание на Грушевского, а освободившуюся площадь продать. Но зная, как трепетно чиновники относятся к имуществу, такое начинание может изо всех сил блокироваться "на местах". Посмотрим, хватит ли сил у Дубилета победить бюрократическую машину. Это может быть посложнее, чем создавать IT-инфраструктуру банков.

И немного развлекательных новостей из-за рубежа. Украинизация дошла уже и до Москвы. Газета "Советский спорт" написала заголовок статьи о победе сборной Украины над Португалией на украинском языке. "Україна – це Європа". Правда текст статьи написан все-таки на русском, но нельзя требовать всего и сразу).

Дмитрий Кузьмин