Гвоздик будет встреться в поединке с россиянином Бетербиевым: где и когда смотреть бокс

В субботу, 19 октября, в 04:30 состоится объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком и чемпионом мира в этой же весовой категории по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Поединок именитых полутяжей пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии (США).

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Интер" в программе "Большой бокс", сообщает пресс-слжуба телеканала.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл. Теперь у украинца появился шанс взять реванш, но уже на профи-ринге, а также объединить два пояса – WBC и IBF.

"Сейчас сразу несколько наших боксеров-звезд пытаются стать абсолютными чемпионами мира, – прокомментировал событие руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. – Этого статуса в первом тяжелом весе уже достиг Александр Усик – теперь он пытается повторить свое достижение в супертяжелом дивизионе. А Ломаченко вплотную подошел к абсолютному чемпионству в легком весе – не хватает одного пояса. Свой путь также начинает Александр Гвоздик и сразу едва ли не с самого сильного оппонента в категории – Артура Бетербиева. Подогревает интерес к бою и тот факт, что в этом поединке все может сложиться совершенно неожиданно и неоднозначно. Сможет ли наша надежда и гордость сломить сопротивление очень и очень опасного соперника?".

Фото: Интер

Сейчас на счету у Александра Гвоздика 17 побед в 17 поединках, 14 из которых – нокаутом. Крайний бой украинец провел в марте этого года – Гвоздик защитил титул, выиграв техническим нокаутом в пятом раунде у француза Дуду Нгумбу. Не очень отстает в результатах и Бетербиев, который провел 14 поединков и все выиграл нокаутом. Крайним соперником россиянина стол уроженец Боснии и Герцеговины Радивое Калайджич. Но удастся ли Бетербиеву победить и Александра Гвоздика?

В эксклюзивном интервью ведущему "Большого бокса" Роману Кадемину Гвоздик официально объявил, что идет за титулом абсолютного чемпиона мира и честно рассказал, имеет ли на него воздействие тот факт, что Бетербиев уже побеждал его десять лет назад. Полное интервью в эфире "Интера" спецпроект "Александр Гвоздик. Победы в ринге и в жизни" будет транслироваться в пятницу, 18 октября, в 22:00.

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Как сообщали Українські Новини, Гвоздик защитил титул чемпиона мира, победив Нгумбу техническим нокаутом.

Ранее Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу, нокаутировав Стивенсона в 11 раунде. После этогом у Стивенсона было подозрение на инсульт, его ввели в кому.