подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Гвоздик будет встреться в поединке с россиянином Бетербиевым: где и когда смотреть бокс
16 октября 2019, среда, 17:58 154
Спорт 2019-10-16T18:03:33+03:00
Українські Новини
Гвоздик будет встреться в поединке с россиянином Бетербиевым: где и когда смотреть бокс

Гвоздик будет встреться в поединке с россиянином Бетербиевым: где и когда смотреть бокс

В субботу, 19 октября, в 04:30 состоится объединительный поединок между чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком и чемпионом мира в этой же весовой категории по версии IBF россиянином Артуром Бетербиевым. Поединок именитых полутяжей пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии (США).

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Интер" в программе "Большой бокс", сообщает пресс-слжуба телеканала.

Это уже не первая встреча боксеров: первый поединок прошел в рамках любительского турнира в 2009 году. Тогда в первом раунде Гвоздик досрочно проиграл. Теперь у украинца появился шанс взять реванш, но уже на профи-ринге, а также объединить два пояса – WBC и IBF.

"Сейчас сразу несколько наших боксеров-звезд пытаются стать абсолютными чемпионами мира, – прокомментировал событие руководитель редакции спортивных программ телеканала "Интер" Роман Кадемин. – Этого статуса в первом тяжелом весе уже достиг Александр Усик – теперь он пытается повторить свое достижение в супертяжелом дивизионе. А Ломаченко вплотную подошел к абсолютному чемпионству в легком весе – не хватает одного пояса. Свой путь также начинает Александр Гвоздик и сразу едва ли не с самого сильного оппонента в категории – Артура Бетербиева. Подогревает интерес к бою и тот факт, что в этом поединке все может сложиться совершенно неожиданно и неоднозначно. Сможет ли наша надежда и гордость сломить сопротивление очень и очень опасного соперника?".

Фото: Интер Фото: Интер

Сейчас на счету у Александра Гвоздика 17 побед в 17 поединках, 14 из которых – нокаутом. Крайний бой украинец провел в марте этого года – Гвоздик защитил титул, выиграв техническим нокаутом в пятом раунде у француза Дуду Нгумбу. Не очень отстает в результатах и Бетербиев, который провел 14 поединков и все выиграл нокаутом. Крайним соперником россиянина стол уроженец Боснии и Герцеговины Радивое Калайджич. Но удастся ли Бетербиеву победить и Александра Гвоздика?

В эксклюзивном интервью ведущему "Большого бокса" Роману Кадемину Гвоздик официально объявил, что идет за титулом абсолютного чемпиона мира и честно рассказал, имеет ли на него воздействие тот факт, что Бетербиев уже побеждал его десять лет назад. Полное интервью в эфире "Интера" спецпроект "Александр Гвоздик. Победы в ринге и в жизни" будет транслироваться в пятницу, 18 октября, в 22:00.

Как сообщали Українські Новини, Гвоздик защитил титул чемпиона мира, победив Нгумбу техническим нокаутом.

Ранее Гвоздик защитил титул чемпиона мира по боксу, нокаутировав Стивенсона в 11 раунде. После этогом у Стивенсона было подозрение на инсульт, его ввели в кому.

Больше новостей о: Бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Архив
Новости
На выборы в Венгрию массово завозили закарпатцев, - СМИ 18:35
С экономической точки зрения реприватизация крупных предприятий будет иметь отрицательный для государства эффект, - экономист 18:31
Зеленский подписал закон о сплите, который требовал МВФ 18:08
Дочь российского олигарха Ротенберга вышла из бизнеса ТРЦ Ocean Plazа 18:08
В Колумбии 81-летняя бабушка пыталась провезти 17 кг кокаина в инвалидной коляске 18:08
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok