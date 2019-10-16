Харьковские предприниматели вышли на пикет против дороги через "Барабашово"

Сегодня более двух тысяч предпринимателей с ТЦ "Барабашово" пришли на акцию протеста под городской совет с требованиями к властям прекратить рейдерский захват рынка, не поддерживать инициативу мэра Геннадия Кернеса по строительству дороги, через "Барабашово". Предприниматели уверяют, тысячи людей останутся без работы, а эта дорога не решит проблем города.\r\n\r\nПредприниматели требуют от депутатов услышать их, не сносить "Барабашово" бульдозерами и "грозятся защищать рынок любой ценой", о чем также было написано на плакатах активистов: "Терехов + Бульдозер = Срок", "Мы защитим свой бизнес любой ценой", "Депутаты - подумайте о людях", "Прокуроры, не станьте пособниками рейдерства".\r\n"Сегодня кто-то специально настраивает нас, вынуждая идти на отчаянные меры, на акции протеста, кто-то очень хочет беспорядков в Харькове, ведь никто не поддержит снос рынка, там люди 20 лет работают, кормят свои семьи", - говорят предприниматели. По их мнению, если городской совет примет решение по строительству дороги, предприниматели будут требовать перевыборов в городе и угрожают заблокировать строительные работы до полной перезагрузке власти в области и регионе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n"Если надо, мы до Зеленского доедем (президент Украины Владимир Зеленский - ред), мы заблокируем работу городского совета, исполкома, администрации, пока нас не услышат, мы не дадим оставить тысячи семей без средств существования", - говорят предприниматели "Барабашово".\r\nНапомним, сегодня городской совет Харькова рассматривает вопрос выделения средств для проекта строительства дороги от улицы Академика Павлова до улицы Моисеевской, которая проходит через ТЦ "Барабашово". Средства на перепроектировку и строительство павильонов мэрия планирует взять из бюджета города.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее, 3 сентября более пятисот предпринимателей торгового центра "Барабашово" проводили пикет возле здания Харьковского горсовета. главное требование пикетчиков - прекратить нападки на ТЦ, остановить провокации и манипуляции вокруг торгового объекта, которые происходят, по мнению предпринимателей, при поддержке городских властей.\r\nТогда лидеры профсоюзных движений и общественных организаций торгового центра передали в канцелярию горсовета обращение, подписанное более чем 3 тыс предпринимателями. В обращении предприниматели высказали требования прекратить манипуляции, дестабилизацию и силовые провокации, связанные с ТЦ "Барабашово".