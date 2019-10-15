Рок-группа "Сокира Перуна", концерт которой посетил премьер Гончарук, отрицает Холокост

В тексте одной из своих песен музыкальная группа "Сокира Перуна", концерт которой посетил 13 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук, отрицает систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов в ходе Второй мировой войны (Холокост).

Об этом говорится в тексте песни "Шість мільйонів слів брехні" (музыкальный альбом "Європейська єдність", 1999 год).

"Шість мільйонів слів брехні, які придумали ж*ди... про холокост та Zyclon B, а ти спитай де докази?! Шість мільйонів слів брехні, щоб білий завжди жив в ганьбі! Якщо бажаєш жити в багні, то вір ж*дам, а не мені!" - сказано в тексте песни.

"Неможливість газових камер, неможливість цих жертв, відсутність доказів, величезний скандал здетонує великий вибух та почнеться зворотній відлік!" - утверждают авторы песни.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что группа "Сокира Перуна" известна своей антисемитской композицией "Шесть миллионов слов брехни" о том, что "евреи выдумали Холокост"."В песне говорят о "сионистской брехне", о "ж*довских руках", о "шести миллионах слов лжи, которые придумали ж*ды про холокост" и заканчивают призывом идти "в бой за расу и народ". Но участники ансамбля не только поют: например, барабанщик этого музыкального коллектива был осужден за нападение на синагогу Бродского", - подчеркнул Долинский.

Уточним, премьер-министр Гончарук посетил благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе Veterans strong party, где выступили рок-группы "Кому вниз" и "Сокира Перуна". Об этом сообщил лидер праворадикальной организации "С14" Евгений Карась на своем Telegram-канале.

Напомним, что на внеочередных парламентских выборах 2019 года по партийному списку от Всеукраинского объединения "Свобода" избирался лидер рок-группы "Сокира Перуна" Арсений Билодуб (настоящее имя Арсений Климачев, в партийном списке №18).

Музыкальную группу и самого Климачева упрекают в радикальных текстах и фашистской стилистике проведения концертов (выступление в киевском клубе "Бинго", на котором некоторые посетители "зиговали"). В частности, "Украинская Хельсинкская группа" ранее заявила, что тексты песен данной музыкаьной группы способствуют разжиганию межнациональной ненависти, пропагандируют идеи нацизма и антисемитизма.

Также представители организаций не раз связывали "Сокиру Перуна" со спецполком Национальной гвардии "Азов", в рядах которого много представителей ультрас и правых движений, участвовавших в нападениях на цыган, ЛГБТ-марши и драках с представителями "антифа" движений.

Справка

Музыкальная группа образовалась в Киеве в 1998 году и позиционировала свой стиль как украинский White Power Rock. Ранние тексы песен были посвящены белой расе и прославлению солдат гитлеровской Германии. Такая концепция была навеяна движением RAC ("Рок против коммунизма"), но спустя некоторое время группа сменила свой формат в сторону украинского национализма и традиционализма. Причиной смены тематики послужил вспыхнувший в 2014 году вооруженный конфликт на Донбассе. В данный момент в текстах песен основное внимание уделяется военнослужащим Вооруженных сил Украины.