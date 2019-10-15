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  • Владимир Петров: СБУ начинает кормится с розничного и оптового бизнеса
15 октября 2019, вторник, 13:40 20
Политика 2019-10-15T13:41:52+03:00
Українські Новини
Владимир Петров: СБУ начинает кормится с розничного и оптового бизнеса

Владимир Петров: СБУ начинает кормится с розничного и оптового бизнеса

Владимир Петров. Фото: Владимир Петров/Facebook
Владимир Петров. Фото: Владимир Петров/Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) начинает кормиться с оптового и розничного бизнеса. Такое мнение выразил политтехнолог Владимир Петров на своей странице в соцсети Facebook.

Служба безопасности Украины (СБУ) похвастала на своей странице успешной операцией против контрабандистов которые под видом секонд-хенда завозили в Украину фурами дорогие брендовые вещи.

И по этому поводу у меня несколько комментариев как у человека который немножко понимает в вещах, в СБУ и имеет хорошую память.
Во-первых, мы все ждали, что СБУ начнёт раскрывать преступления и тайны коррупционеров которые пили народную кровь до 2019 года. То есть тех людей которые воровали из бюджета, наживались на армии, убивали на Майдане, мародёрили на линии разграничения и прочие прелести, но нет!

Если вы зайдёте на страничку СБУ в фейсбуке, то увидите, что сотрудники этого предприятия занимаются поимкой лесорубов, заготовщиков дров на зиму, продолжают щемить мелких торговцев и прочими достойными Службы безопасности делами. Ни одного громкого дела про шпионов, бандитов, агрессора и пр. вы не увидите. Зато если внимательно присмотритесь к посту о контрабанде "брендовой одежды" - которая на вид реально секонд-хенд - и пороетесь в памяти, то вспомните замечательную историю 2012 года. Тогда СБУ и налолговая кормились именно на таких темах. была громкая история с ребятами которые контрабандой привозили в Киев и по Украине шмот и распихивали его в "Мандарин-плаза" и прочие крутые магазины. Контора с мусорами поимели тогда бизнесменов миллионов на 6 долларов. Товар не вернули, раздали на подарки сотрудникам, дела не завели - взяли кэшем, вопрос закрылся, ребята спокойно работали дальше.
Не удивлюсь если узнаю, что в этом деле и в деле 2012 года одни и те же процессуальные руководители.

Это я к чему, ребята: СБУ начинает кормиться с розничного и оптового бизнеса, а это означает, что война практически закончилась и времена стабильности периода правления Януковича возвращаются! Спасибо вам, рыцари чего-то там и чего-то там ещё!

P.S. Реально не помню чего именно СБУшники рыцари, сорри.

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