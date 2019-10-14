подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Платформа Бойко требует отставки премьер-министра за выступление на "Топоре Перуна"
14 октября 2019, понедельник, 18:44 65
Политика 2019-10-14T18:45:33+03:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует отставки премьер-министра за выступление на "Топоре Перуна"

Платформа Бойко требует отставки премьер-министра за выступление на "Топоре Перуна"

Алексей Гончарук. Фото взято из сайта ОПЗЖ
Алексей Гончарук. Фото взято из сайта ОПЗЖ

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с тем, что он выступал на концерте ультраправой группы "Топор Перуна".

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте политсилы. 


"Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы "Сокира Перуна", открыто демонстрирующей фашистскую символику, – это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям. В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку. Нынешняя власть Зеленского – Гончарука уже заявила, что намерена душить малый и средний бизнес новыми налогами, продолжать политику тарифного геноцида, распродать украинскую землю, стратегические предприятия и обслуживать интересы МВФ", - говорится в сообщении

Также в партии заяили, что Зеленский и Гончарук не способны принести мир в Украину "выступлениями перед фашистами, заигрыванием с радикалами и экстремистами раздают индульгенции на совершение новых преступлений, таких как "дело Стерненко".

"Откровенно пронацистские взгляды и действия премьера Гончарука – сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской Зе-власти. За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука – в отставку!", - высказались в партии. 
Архив
Новости
Село во Львовской области установило памятник Бандере по инициативе священника 19:06
Во Львове  протестовали против согласования Украиной "формулы Штайнмайера" 19:04
Митинг "Нет капитуляции" продолжился под Офисом Зеленского 19:02
Платформа Бойко требует отставки премьер-министра за выступление на "Топоре Перуна" 18:44
Зеленский на Донбассе. Фото: Офис Президента
Зеленский в День защитника приехал к военным на Донбасс 18:26
больше новостей
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации 19:45
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok