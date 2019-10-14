Платформа Бойко требует отставки премьер-министра за выступление на "Топоре Перуна"

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука в связи с тем, что он выступал на концерте ультраправой группы "Топор Перуна".

Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте политсилы.



"Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы "Сокира Перуна", открыто демонстрирующей фашистскую символику, – это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям. В любом случае такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку. Нынешняя власть Зеленского – Гончарука уже заявила, что намерена душить малый и средний бизнес новыми налогами, продолжать политику тарифного геноцида, распродать украинскую землю, стратегические предприятия и обслуживать интересы МВФ", - говорится в сообщении.



Также в партии заяили, что Зеленский и Гончарук не способны принести мир в Украину "выступлениями перед фашистами, заигрыванием с радикалами и экстремистами раздают индульгенции на совершение новых преступлений, таких как "дело Стерненко".

"Откровенно пронацистские взгляды и действия премьера Гончарука – сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов и одновременно сигнал для всех международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, об истинном содержании нынешней украинской Зе-власти. За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука – в отставку!", - высказались в партии.