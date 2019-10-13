В Киеве на Осокорках в озере утонул породистый конь

В воскресенье, 13 октября, в Дарницком районе Киева на улицу Подлипко прибыли спасатели. На этот раз вызов у сотрудников службы чрезвычайных ситуаций был необычный — в местном озере утонул конь.\r\nВодолазы прибыли на место около полуночи, сообщает Информатор.\r\nПо имеющейся информации, в местном озере утонул конь породы Орловский рысак. Прибыв на место, спасатели выяснили, что лошадь утонула на расстоянии в пять метров от берега. С помощью водолазного снаряжения спасатели достали тушу коня и передали ее хозяевам.\r\nКонь утонул. Фото: Информатор\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапомним, на Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль.