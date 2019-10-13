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13 октября 2019, воскресенье, 10:44 947
Происшествия 2019-10-13T10:44:24+03:00
Українські Новини
В Киеве на Осокорках в озере утонул породистый конь

В Киеве на Осокорках в озере утонул породистый конь

Конь утонул. Фото: Информатор
Конь утонул. Фото: Информатор

В воскресенье, 13 октября, в Дарницком районе Киева на улицу Подлипко прибыли спасатели. На этот раз вызов у сотрудников службы чрезвычайных ситуаций был необычный — в местном озере утонул конь.

Водолазы прибыли на место около полуночи, сообщает Информатор.

По имеющейся информации, в местном озере утонул конь породы Орловский рысак. Прибыв на место, спасатели выяснили, что лошадь утонула на расстоянии в пять метров от берега. С помощью водолазного снаряжения спасатели достали тушу коня и передали ее хозяевам.

Конь утонул. Фото: ИнформаторКонь утонул. Фото: Информатор

Напомним, на Пасху в реке под Киевом утонул автомобиль.

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