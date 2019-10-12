Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90%

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заподозрил бывшего министра юстиции Елену Лукаш в написании стратегии по европейской интеграции, которая реализована на 90%. Об этом написал директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга на своей странице в соцсети Facebook.

НАРОД интересуется...

ЧТо там начудил Рябошапко? Отвечаю по простому. Рябошапко решил снова обвинить Лукаш в том, что будучи целым министром юстиции (это на секундочку почти премьер) она... вместе с еще 10 неизвестными подельниками... решила спионерить 2.5. млн грн (на десятерых) путем написания стратегии, которой пользуются сегодня все министерства и которая уже на 90% реализована. Мотивируя обвинение тем, что стратегии они не читали.

1. Я ридаю! Заподозрить целого министра юстиции в том, что она поставила на карту все ради 1\4 месячной зряплаты нового главы ЦИК - это премия Дарвина!

2. Если Миелофонов не читает, то это не значит, что книг нет. Так же и тут - если стратегию не читали в ГПУ - это говорит о безграмотности ГПУ, а не об отсутствии стратегии.

3. Если это все, в чем подозревают Лукаш - то впору ей памятник ставить. Не шучу. Пострадать за правильное использование денег внешней помощи - это подвиг.

А реально все проще. Рябошапко, как и ставленник конторы "Арцингер" тов. Касько и феерический персонаж Трепак решили отомстить Зеле за своего подельника Данилюка... И объявили войну. Ну чтоб Зеля не думал, что Рябошапко - его на 100% ))) Демы показали голую пиписку Трампу. Мол прокуратура наша, а не твоего клоуна!

Смотрящие по Украине от "внешних" (включая транснационалов и МИ-6) решили показать Зеле, чьи в лесу шишки. И лучшего способа продемонстрировать свое отвращение не придумали.

Говорят, что Демы зубами вцепились в ГПУ и НАБУ и не отдают свои детища... И еще и половину СБУ захватили...

Зеля знакомитсо с картинкой "не пи-пи на забор демов, собака злая, яйцирен клац клац"... А Лукаш выбрали как слабую мишень... Но сия мишень может для них оказаться надгробной плитой ))))

Вывод от Анархиста: чем идеальней шпагат - тем звонче яйца.