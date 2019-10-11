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  • Вячеслав Чечило: Прокуратура нашла в мусорном ведре дело Лукаш и решила его немножко порасследовать
11 октября 2019, пятница, 21:24 18 Мнение
Политика 2019-10-11T21:25:26+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Прокуратура нашла в мусорном ведре дело Лукаш и решила его немножко порасследовать

Вячеслав Чечило: Прокуратура нашла в мусорном ведре дело Лукаш и решила его немножко порасследовать

Вячеслав Чечило. Фото: politnavigator.net
Вячеслав Чечило. Фото: politnavigator.net

Журналист, экс-главный редактор capital.ua Вячеслав Чечило считает, что расследование дела против Елены Лукаш - это доведение до абсурда того, что начал Петр Порошенко.

Прокуратура нашла в мусорном ведре дело Лукаш и решила его немножко порасследовать. Пора признавать - нужно было голосовать за Порошенко. Пусть бы сам и доводил до абсурда то, что начал. При нем все было бы то же самое, но большинство политических дел развалилось еще на первом сроке, Аваков точно вылетел бы из кресла министра, а грантоеды так и стучали бы пустыми мисками в разных «офисах реформ», вместо того, чтобы обживать министерские кресла. А костюм можно и погладить.

СЧ

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