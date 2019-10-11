НААУ ожидает изменения формата сотрудничества с проектами Совета Европы в Украине

Национальная ассоциация адвокатов Украины надеется на изменение режима сотрудничества с проектами Совета Европы в Украине, которые нацелены на дальнейшую реализацию судебной реформы и укрепления института защиты прав граждан.

Об этом заявил во время презентации новых проектов СЕ для Украины заместитель Председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий, сообщает пресс-служба ассоциации.

По его словам, новые проекты должны учитывать определенную законом роль НААУ как единой профессиональной самоуправляемой организации адвокатуры, созданной в соответствии с международными обязательствами Украины как члена Совета Европы. Действующим законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" НААУ уполномочена представлять институт адвокатуры в отношениях с органами власти и международными организациями. "Этот статус не может быть проигнорирован при дальнейшем развитии диалога. К сожалению, негативный опыт взаимодействия с экспертами Совета Европы, привлеченным к разработке реформы адвокатуры в Украине в предыдущий период уже был. Мы надеемся, что он должен быть в дальнейшем учтен, а формат отношений с НААУ переведен в конструктивный", - считает Валентин Гвоздий.

Заместитель Председателя НААУ, САУ отметил, что за 7 лет деятельности НААУ развилась до институционально стабильной организации, которая реализовала многочисленные успешные проекты и сервисы для адвокатов. В рамках своих международных активностей на европейском и региональном уровне НААУ сейчас не только заимствует лучший опыт, но и имеет собственные ноу-хау и технологические решения, которые представляют интерес для адаптации в адвокатуре других стран. При этом речь идет не только о странах постсоветского пространства, но и о странах Европы, где традиция адвокатского самоуправления насчитывает десятки лет.

"Европейские стандарты не только сформировали фундамент НААУ, но и составляют стратегические цели дальнейшего развития. Поэтому мы открыты к сотрудничеству ради приближения института адвокатуры в Украине к стандартам демократического правового государства. Такое сотрудничество должно строиться на адекватных и объективных оценках состояния адвокатуры, равенства сторон, и предусматривать прямое взаимодействие и открытость информации", - подчеркнул Валентин Гвоздий. В рамках таких проектов НААУ готова поделиться опытом развития адвокатского самоуправления с адвокатами стран Восточного партнерства и другими практиками, которые позволяют укреплять независимость института адвокатуры.

Напомним, 6 сентября 2018 в Верховную Раду был внесен как неотложный законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Законопроект вызвал серьезное беспокойство адвокатского сообщества еще на этапе его разработки с 2016 года. Поэтому немедленно после его официальной регистрации в парламенте уже 7 сентября 2018 Совет адвокатов Украины (САУ) как высший орган адвокатского самоуправления принял решение обратиться к Верховной Раде Украины, руководителям парламентских фракций и комитетов, внефракционных народных депутатов по поводу недопустимости осуществления реформы адвокатуры на основе данного законопроекта.

НААУ также проинформировала о рисках исключения адвокатуры из процесса разработки реформы конституционного института защиты посольство США, генерального секретаря Совета Европы, специального докладчика ООН по вопросам независимости судей и адвокатов и специального советника Генерального секретаря Совета Европы Режи Брийя, который находился в Украину в феврале 2018 года.

САУ аргументировала свою позицию несоответствием процесса разработки законопроекта международным стандартам. В частности, Рекомендации Совета Европы от 25 октября 2000 и Основные принципы ООН о роли адвокатов (14 декабря 1990) предполагают, что все законодательство, регулирующее институт адвокатуры, не может быть изменено без уведомления и консультаций с профессиональной организацией адвокатуры. Этот тезис неоднократно поддерживали международные партнеры НААУ как в ходе публичных мероприятий ССВЕ, ИВА, Международной комиссии юристов, саммитов национальных адвокатуры в Европе, так и в интервенционных письмах в адрес руководства Украинского государства.

При этом эксперты проекта Совета Европы "Консолидация реформы правосудия в Украине" подготовили отчет "О необходимости адвокатуры в Украине" (первое название - отчет о потребностях Национальной ассоциации адвокатов Украины) без учета информации о состоянии адвокатуры, предоставленной НААУ, и сформулировали ложные выводы, которыми обосновали необходимость принятия законопроекта №9055. В конце концов, законопроект не был принят парламентом и как президентская законодательная инициатива был отозван 20 мая 2019.