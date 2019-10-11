В Кремле заявили, что предложений по миротворцам не было

Украина не обращалась к России с предложением о размещении миротворцев на российско-украинской границе. Об этом в пятницу, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.\r\n"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского по миротворцам на границе.\r\nНакануне он заявил, что возможное введение миротворческого контингента в Донбасс будет предметом переговоров нормандской четверки.\r\nПесков добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, он сообщил, что дата саммита в нормандском формате будет определена лидерами после завершения этапа подготовки встречи на уровне помощников президентов.\r\n"Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. Потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи", - сказал Песков.\r\nРанее США настаивали на масштабной миссии ООН на Донбассе. Тогда сообщалось, что численность миротворцев ООН на Донбассе может составить до 40 тыс. человек.