В Кремле заявили, что предложений по миротворцам не было

Украина не обращалась к России с предложением о размещении миротворцев на российско-украинской границе. Об этом в пятницу, 11 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского по миротворцам на границе.

Накануне он заявил, что возможное введение миротворческого контингента в Донбасс будет предметом переговоров нормандской четверки.

Песков добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.

Кроме того, он сообщил, что дата саммита в нормандском формате будет определена лидерами после завершения этапа подготовки встречи на уровне помощников президентов.

"Работу еще предстоит завершить, еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. Потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи", - сказал Песков.

Ранее США настаивали на масштабной миссии ООН на Донбассе. Тогда сообщалось, что численность миротворцев ООН на Донбассе может составить до 40 тыс. человек.