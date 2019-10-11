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  • НКРЭКУ хочет поставить импортеров электроэнергии в привилегированное положение, - Трохимец
11 октября 2019, пятница, 17:21 433
Экономика 2019-10-11T17:24:50+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ хочет поставить импортеров электроэнергии в привилегированное положение, - Трохимец

НКРЭКУ хочет поставить импортеров электроэнергии в привилегированное положение, - Трохимец

Проект решения НКРЭКУ по уплате тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" при экспортно-импортных операциях ставит импортеров в привилегированное положение. Таким образом действующие власти сознательно уничтожают отечественную генерацию. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook.

"История с #ВосьмаПравкаГеруса, которой было открыто свободный импорт электроэнергии из России, продолжается. НКРЭКУ обнародовало проект решения об установлении требований по уплате тарифа на передачу НЭК Укрэнерго при операциях экспорта и импорта электроэнергии. НКРЭКУ предлагает установить неравные, актиконкурентные требования, освобождающие от уплаты тарифа за передачу импортерам электроэнергии и обязывают платить тариф на передачу только экспортеров", - написал Трохимец.

По его мнению, такое решение предоставляет преференции импортерам электроэнергии над экспортерами, искусственно увеличивая себестоимость экспорта.

"Экспортер/импортер электроэнергии при распределении межгосударственного сечения на аукционе претендуют на один и тот же объем пропускной способности. Тот факт, что себестоимость экспорта искусственно увеличивается на тариф на передачу, оказывает привилегированное положение импортерам над экспортерами. Следовательно, принятие указанных изменений в Кодекс системы передачи является антиконкурентными действиями НКРЭКУ в понимании ч.2. ст. 15 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в части предоставления группам субъектов хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам", - написал Трохимец.

Он также обратил внимание на то, что сейчас импорт электроэнергии осуществляется из России. И отдавая предпочтение импортерам, власть фактически позволяет ей зарабатывать на нашем энергорынке и уничтожает собственную генерацию.

"Данное решение ставит в неравные условия экспортеров и импортеров электроэнергии, предпочитая последних. Импорт в Украину пока осуществляется из России. То есть украинские власти сознательно дают российской генерации зарабатывать на украинском рынке, а украинскую генерацию при этом убивает", - пояснил Трохимец.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, - это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.
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