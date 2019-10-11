В Японии ярый фанат поп-звезды вычислил ее местонахождение через отражение в зрачке глаза

В Японии, мужчина, обвиняемый в преследовании и в сексуальном домогательстве к поп-звезде вычислил местонахождение девушки через снимок, который она обнародовала в социальных сетях, где видно отражение вокзала в зрачке глаза. Об этом передает BBC Россия.

Японец рассказал, что долгое время следил за юной поп-звездой в социальных сетях. В полиции заявили, что 26-летний Хибики Сато выследил, где она живет, и 1 сентября начал преследовать девушку до дома, и в дальнейшем начал приставать.

По словам обвиняемого, внимательно рассмотрев фотографию, он понял, что девушка находится на железнодорожной станции. Чтобы узнать, на какой именно, он максимально приблизил изображение ее глаза, после чего воспользовался приложением Google Street View, который и определил точное место.

Вскоре он был арестован и признался полицейским, что является большим поклонником певицы. Отмечается, что имя девушки является конфедициальной информацией,о ней известно лишь, что ей 21 год, и пресса называет ее "японским идолом".

В ходе следствия Сато признался, что внимательно изучал видео, которые певица снимала у себя дома и выкладывала в открытый доступ.По расположению окон, занавесок и тому, как дневной свет проникал в помещение, он пытался вычислить, на каком этаже она живет.

Данный инцидент стал стартом дискуссии о безопасности и конфедициальности данных в социальных сетях. Поскольку, виртуальное общение может перерасти в реальную угрозу для личного пространства.

Люди, которые выкладывают снимки своей повседневной жизни в высоком разрешении, подвергают себя опасности, так как с помощью современных технологий любой из их аудитории может попытаться узнать о них больше, чем нужно.

"Фотографии высокого качества позволяют рассмотреть множество деталей, с помощью которых можно установить геолокацию, а при наличии таких служб как Google Street View вероятность установить местонахождение человека вырастает многократно", - заявил в интервью ведомству Элиот Хиггинс, основатель группы Bellingcat, которая занимается различными расследованиями, опираясь в основном на информацию из открытых источников.

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