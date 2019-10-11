Владимир Петров: "Министр экстрасенсов" Бородянский, который показывал "цирк уродов" в вечерний прайм, решил ввести уголовную ответственность СМИ

Политтехнолог Владимир Петров сообщил, что Владимир Бородянский, назначенный недавно министром культуры, молодёжи, и спорта в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательно е искажение общественного мнения СМИ. Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

Владимир Бородянский, гений украинского телевидения, самый успешный тв-продюсер которому доверили министерства культуры, молодёжи, спорта; и неофициально, только никому не говорите, министерство информации. Ни разу не слышал про этого человека ничего плохо.

Но вчера ему стало скучно и он сам решил назвать себя всеми нелестными эпитетами сразу: Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ.