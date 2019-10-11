Владимир Петров: "Министр экстрасенсов" Бородянский, который показывал "цирк уродов" в вечерний прайм, решил ввести уголовную ответственность СМИ

Политтехнолог Владимир Петров сообщил, что Владимир Бородянский, назначенный недавно министром культуры, молодёжи, и спорта в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ. Об этом он сообщил на своей странице в facebook.\r\nВладимир Бородянский, гений украинского телевидения, самый успешный тв-продюсер которому доверили министерства культуры, молодёжи, спорта; и неофициально, только никому не говорите, министерство информации. Ни разу не слышал про этого человека ничего плохо.Но вчера ему стало скучно и он сам решил назвать себя всеми нелестными эпитетами сразу: Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ.\r\n\r\nПостойте! Это же тот самый Бородянский который запускал 100 лет подряд в эфир СТБ «Шоу экстрасенсов», шоу с подставными малолетними детьми рассказывающими про сексуальные контакты с родителями и в принципе продававший цирк уродов в вечерний прайм? Проекты ни разу не искажавшие общественное мнение и не выдумывавшие информационные поводы.\r\nИли не тот?Может это другой?\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак же это, сука, здорово, когда первая публичная новость нового министра культуры, молодёжи и спорта начинается его прямой речью про уголовную ответственность.Что же вы, Владимир, нам сразу не сказали, что вы правнук Берии? Просились бы в прокуратуру или к Авакову с такими замашками.\r\nКстати, товарищ министерства экстрасенсов», вчера был 12 лунный день, символ 12 дня — сердце. День любви и мудрости. Сердца открываются навстречу милости и божественным откровениям. Добрее нужно быть, культурней и по-молодёжному прогрессивней.\r\n\r\n