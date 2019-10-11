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  • Владимир Петров: "Министр экстрасенсов" Бородянский, который показывал "цирк уродов" в вечерний прайм, решил ввести уголовную ответственность СМИ
11 октября 2019, пятница, 15:47 6 Мнение
Общество 2019-10-11T15:47:38+03:00
Українські Новини
Владимир Петров: "Министр экстрасенсов" Бородянский, который показывал "цирк уродов" в вечерний прайм, решил в

Владимир Петров: "Министр экстрасенсов" Бородянский, который показывал "цирк уродов" в вечерний прайм, решил ввести уголовную ответственность СМИ

Владимир Ппетров. Фото: facebook.com/greatlumpen
Владимир Ппетров. Фото: facebook.com/greatlumpen

Политтехнолог Владимир Петров сообщил, что Владимир Бородянский, назначенный недавно министром культуры, молодёжи, и спорта  в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ. Об этом он сообщил на своей странице в facebook.

Владимир Бородянский, гений украинского телевидения, самый успешный тв-продюсер которому доверили министерства культуры, молодёжи, спорта; и неофициально, только никому не говорите, министерство информации. Ни разу не слышал про этого человека ничего плохо.

Но вчера ему стало скучно и он сам решил назвать себя всеми нелестными эпитетами сразу: Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Радио НВ предложил ввести уголовную ответственность за сознательное искажение общественного мнения СМИ.

Постойте! Это же тот самый Бородянский который запускал 100 лет подряд в эфир СТБ «Шоу экстрасенсов», шоу с подставными малолетними детьми рассказывающими про сексуальные контакты с родителями и в принципе продававший цирк уродов в вечерний прайм? Проекты ни разу не искажавшие общественное мнение и не выдумывавшие информационные поводы.

Или не тот?
Может это другой?

Как же это, сука, здорово, когда первая публичная новость нового министра культуры, молодёжи и спорта начинается его прямой речью про уголовную ответственность.
Что же вы, Владимир, нам сразу не сказали, что вы правнук Берии? Просились бы в прокуратуру или к Авакову с такими замашками.

Кстати, товарищ министерства экстрасенсов», вчера был 12 лунный день, символ 12 дня — сердце. День любви и мудрости. Сердца открываются навстречу милости и божественным откровениям. Добрее нужно быть, культурней и по-молодёжному прогрессивней.

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