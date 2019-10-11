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  • Умер космонавт Алексей Леонов: первый человек, который вышел в открытый космос
11 октября 2019, пятница, 15:16 321
Политика 2019-10-11T15:16:45+03:00
Українські Новини
Умер космонавт Алексей Леонов: первый человек, который вышел в открытый космос

Умер космонавт Алексей Леонов: первый человек, который вышел в открытый космос

Алексей Леонов. Фото: kp.ru
Алексей Леонов. Фото: kp.ru

Советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни. Также информацию о смерти известного космонавта подтвердили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина. Помощница Леонова сообщила, что его похоронят во вторник, 15 октября, на мемориальном кладбище в Мытищах.Об этом сообщиает "Интерфакс".

"Алексей Архипович, к сожалению, скончался", — рассказал источники агентства. Как отмечает агентство, в последние годы космонавт тяжело болел.

Леонов окончил в 1955 году 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге, а спустя два года — Чугуевское военное авиационное училище летчиков, после чего в 1960-м был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

18-19 марта 1965 года он совершил полет в космос в качестве второго пилота на корабле "Восход-2" совместно с Павлом Беляевым и осуществил первый в истории выход в открытый космос. В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — совершил второй полет в космос в качестве командира "Союза-19"когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. В результате космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.

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