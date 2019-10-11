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11 октября 2019, пятница, 12:36 426
Политика 2019-10-11T12:38:59+03:00
Українські Новини
Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, - Беленький

Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, - Беленький

Сергей Беленький. Фото:
Сергей Беленький. Фото: "24 канал"

Многочисленные обращения промышленных объединений и профсоюзов к президенту о недопустимости принятия законопроекта №1210, который может привести к уничтожению металлургической отрасли, до Зеленского не доходили. Они терялись где-то в Офисе президента. Такой вывод сделал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя ответ президента относительно рисков принятия этого законопроекта во время пресс-марафона 10 октября, сообщает "Обозреватель".

Беленького удивил тот факт, что Зеленский ничего не знал о законопроекте №1210 – несмотря на многочисленные обращения от металлургов относительно последствий, к которым может привести запланированое в нем резкое увеличение рентной платы.

"И наша федерация, и наши коллеги из ассоциации "Укрметаллургпром", и наши коллеги из профсоюза металлургов-горняков Украины, и трудовые коллективы непосредственно горно-обогатительных комбинатов – все, насколько мне известно, обращались по этому поводу лично к президенту, к премьер-министру, председателю профильного комитета Гетманцеву, еще к ряду министров, в частности, к министру экономики. К сожалению, насколько я понимаю, до президента эта информация не доходила. Наверное, где-то фильтровалась в Офисе президента. И, к сожалению, для него эта информация оказалась новой. Хотя обращений было очень много", – подчеркнул Беленький.

Лишь за последний месяц, по его словам, только на имя президента представители металлургической отрасли направили более 10 официальных обращений.

"С одной стороны, очевидно, президент объективно не успевает читать все обращения. Но о таких важных темах его должны были бы, наверное, проинформировать. Тем более, что речь идет о предприятиях, которые в основном расположены в его родном городе – в Кривом Роге. К сожалению, этого не произошло. Поэтому, возможно, господин Зеленский теперь сделает какие-то выводы относительно своих подчиненных из Офиса президента по этой ситуации. И в дальнейшем его будут информировать лучше", – отметил Беленький.

Вместе с тем, председатель Федерации металлургов Украины считает позитивным тот факт, что информация о резонансном законопроекте дошла до Зеленского хотя бы во время пресс-марафона.

"Теперь президент в курсе. И если Верховная Рада все же примет этот законопроект – он потом еще должен быть подписан президентом. Есть надежда, что если не разберется Верховная Рада – разберется президент. И мы все же не получим закон, который даст старт уничтожениею нашей отрасли", – выразил надежду Беленький.

Ранее сообщалось, что предусмотренные законопроектом №1210 изменения в налоговое законодательство резко раскритиковали эксперты и представители бизнес-сообщества. В частности, запланированное в нем резкое увеличение рентных платежей приведет к фактическому уничтожению целого ряда отраслей промышленности: из-за чрезмерной налоговой нагрузки они станут неконкурентоспособными.

Впрочем, несмотря на немалый резонанс в СМИ и неоднократные письменные обращения к президенту, во время пресс-марафона Зеленского выяснилось, что он не знаком с рисками, которые несет законопроект №1210 и возможными негативными последствиями его принятия для экономики Украины.

Больше новостей о: Металлургия Федерация металлургов Украины Сергей Беленький

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