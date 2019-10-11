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11 октября 2019, пятница, 12:05 1606
Происшествия 2019-10-11T12:06:07+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП на Донецком шоссе в Днипре: Opel сбил двух велосипедистов

Смертельное ДТП на Донецком шоссе в Днипре: Opel сбил двух велосипедистов

В четверг, 10 октября, на Донецком шоссе, недалеко от виадука, случилось ДТП — под колесами легкового автомобиля оказались мужчина и женщина. В результате аварии мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Водитель Opel не пострадал.

ЧП случилось между 22:00 и 23:00. По словам водителя, пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Об этом сообщает Информатор.

Смертельное ДТП в Днипре. Фото: ИнформаторСмертельное ДТП в Днипре. Фото: Информатор

На проезжей части действительно лежат остатки двухколесного транспорта. Мужчина погиб, женщину с травмами увезли в 6-ю горбольницу. Водитель находится в шоковом состоянии. Правоохранительные органы выясняют детали ДТП. Попутные автомобили объезжают место ЧП по крайней левой полосе. Движение затруднено.

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