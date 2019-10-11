Смертельное ДТП на Донецком шоссе в Днипре: Opel сбил двух велосипедистов

В четверг, 10 октября, на Донецком шоссе, недалеко от виадука, случилось ДТП — под колесами легкового автомобиля оказались мужчина и женщина. В результате аварии мужчина погиб, а женщину госпитализировали. Водитель Opel не пострадал.\r\nЧП случилось между 22:00 и 23:00. По словам водителя, пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Об этом сообщает Информатор.\r\n\r\nСмертельное ДТП в Днипре. Фото: Информатор\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа проезжей части действительно лежат остатки двухколесного транспорта. Мужчина погиб, женщину с травмами увезли в 6-ю горбольницу. Водитель находится в шоковом состоянии. Правоохранительные органы выясняют детали ДТП. Попутные автомобили объезжают место ЧП по крайней левой полосе. Движение затруднено.\r\n