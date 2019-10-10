подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 09:15 1383
Происшествия 2019-10-10T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Киеве Subaru влетел под фуру: водитель в больнице

В Киеве Subaru влетел под фуру: водитель в больнице

В Киеве на развязке у станции метро "Выдубичи" произошла авария с участием автомобиля Subaru Tribeca и седельного тягача MAN. Водитель Tribecа не рассчитал дистанцию и влетел под фуру. В результате столкновения мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло в среду, 9 октября, около 23:30. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя MAN, он двигался по улице Саперно-Слободской в сторону центра в среднем ряду. Мужчина пошел на обгон другого грузовика и перестроился в крайнюю левую полосу. В этот момент он почувствовал сзади сильный удар. Как оказалось, в его полуприцеп влетел автомобиль Subaru Tribeca. Удар был столь сильным, что легковушку закрутило на дороге и выбросило в крайнюю правую полосу. Водитель тягача добавил, что скорее всего мужчина за рулем Subaru не учел скорость и расстояние между машинами.

ДТП на Выдубычах. Фото: ИнформаторДТП на Выдубычах. Фото: Информатор

В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Однако полицейские сообщили, что его жизни ничего не угрожает. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Больше новостей о: ДТП с фурой ДТП с авто ДТП с пострадавшими

Архив
Новости
Минфин, НБУ и Приватбанк решили подать апелляцию на решение суда о возврате акций банка бывшим владельцам 11:35 Обновляется
Глава оборонного комитета Рады Завитневич с инфарктом лежит в больнице 11:31
Горняки Кривого Рога собрались на митинг против действий Верховной Рады 11:30
Правоохранители должны показать результат по громким делам до ноября, - Зеленский 11:30
Встреча с Путиным должна быть, если мы хотим закончить войну, - Зеленский 11:26
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить 14:25
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok