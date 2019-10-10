В Киеве Subaru влетел под фуру: водитель в больнице

В Киеве на развязке у станции метро "Выдубичи" произошла авария с участием автомобиля Subaru Tribeca и седельного тягача MAN. Водитель Tribecа не рассчитал дистанцию и влетел под фуру. В результате столкновения мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

ДТП произошло в среду, 9 октября, около 23:30. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя MAN, он двигался по улице Саперно-Слободской в сторону центра в среднем ряду. Мужчина пошел на обгон другого грузовика и перестроился в крайнюю левую полосу. В этот момент он почувствовал сзади сильный удар. Как оказалось, в его полуприцеп влетел автомобиль Subaru Tribeca. Удар был столь сильным, что легковушку закрутило на дороге и выбросило в крайнюю правую полосу. Водитель тягача добавил, что скорее всего мужчина за рулем Subaru не учел скорость и расстояние между машинами.

ДТП на Выдубычах. Фото: Информатор

В результате столкновения водителя легковушки госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Однако полицейские сообщили, что его жизни ничего не угрожает. На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.