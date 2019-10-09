100 шансов соскочить и отшутиться - стало понятно, почему Зеленский делает марафон вместо пресс-конференции

Журналист Светлана Крюкова считает, что Президент Владимир Зеленский не захотел проводить стандартную пресс-конференцию, чтобы иметь возможность соскочить и отшутиться в ответ на вопросы.

На первом курсе универа за мной с какого-то перепугу начал ухаживать неформатный парень. Взрослый, на тачке, в кожаной курточке, с золотой цепухой с папиной шеи, как из другого мира. Я называла его Марафон. С ним все время было шумно, многолюдно и вроде как весело. Если машина - то музыка, если вечер, то дискотека или футбольный матч, если день, череда случайных людей, едва успевающих обменяться протокольными фразами. Галерея лиц, суеты, звука, и так много событий, что мы едва успевали раззнакомиться.

Однажды я затянула его в парк, чтобы как он думал - целоваться, как я решила - поговорить. Мне было важно понять, что он за человек, и не смутно ли мое увлечение...

Марафон оказался пустой как жестяная банка Кока-Колы после вечеринки подростков. Его суждения оказались поверхностными как пенка на капуччино, которое он так часто заказывал в барах. Мне стало скучно и неинтересно, и уже завтра вся эта напускная светская суета стала раздражать и угнетать за бесцельно потраченное время. Сегодня я даже имени его не вспомню. То ли Андрей, то ли Рома. Но помню, что любил он песню «Дым сигарет с ментолом».

Вспомнила про парня, когда Офис президента анонсировал оригинальный формат встречи с журналистами на завтра. Фудкорт. КиевМаркет. Частный к слову. 22 ресторана и бары под одной крышей. Мы там недавно с Гарик Корогодский были. Ну че, хорошо, как на движе. Нас дёргали каждую минуту - кто фото сделать, кто за жизнь попиздеть. Хорошее место для small talk.

Так вот завтра, всех разбивают по группам в 7-10 человек, и на каждую группу по 30 минут. Демократично, скажете вы? А вокруг еда, просеко, устрицы там вкусные, туса, музон, громкие голоса, движ, и так много раздражителей на отвлечься. Там муха, там сэлфи, там харч принесли. Бубенцы и погремушки. Мог просто концерт дать.

А теперь поделите 30 минут на десятерых журналистов - 3 минуты на ответ. Ноль шансов углубиться в тему, 100 шансов соскочить, отшутиться, переключиться и перейти к следующему вопросу, если сказать больше нечего - ведь каждому нужно задать вопрос. Суета, туса, зрелище, движ ради движа - формат, в который погружает Зеленского его обслуга. Неужели он так и не научился за эти три месяца? Неуж-то не насытился смыслами? Разве так может быть, что он не готов к глубокому разговору? Как тот парень с золотой цепухой, с папиной шеи. Шумный, модный, но пустой.