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09 октября 2019, среда, 20:03 37
Политика 2019-10-09T20:09:27+03:00
Українські Новини
НААУ требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодате

НААУ требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства

Национальная ассоциация адвокатов Украины потребовала от экс-министра юстиции Николая Онищука опровержений по поводу публичных комментариев в адрес адвокатуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НААУ.

Поводом для такого требования стал сюжет от 9 октября 2019 в эфире телеканала Право-ТВ  "У Президента перепишут закон об адвокатуре: что изменится для адвокатского самоуправления".

В видео Онищук высказался о необходимости внесения Президентом Владимиром Зеленским проекта новой редакции Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

 

Представители НААУ считают, что Онищук предоставил вредные и предвзятые критические оценки текущей ситуации в адвокатуре, которые не соответствуют действительности и являются неприемлимыми для должностного лица, уполномоченого на разработку законодательных инициатив для главы государства.

В своем письме НААУ заявили, что экс-министр юстиции делает столь необоснованные выводы, не зная содержания законопроекта и наличия в нем многочисленных рисков для независимости адвокатуры. Также, в НААУ упомянули, что Онищук никогда не понимал принципов организации адвокатуры, так как никогда не являлся адвокатом и не имел адвокатской практики или опыта работы в адвокатском самоуправлении.

Также утверждается, что Онищук присутствовал на заседаниях созданного по указу экс-Президента Петра Порошенко Совета по вопросам судебной реформы, когда ее координатор А. Филатов пытался любой ценой замолчать несогласие адвокатуры и протолкнуть законопроект №9055.

НААУ расценили подобные заявления как вред репутации адвокатуры и попытку вмешательства в деятельность единой профессиональной организации адвокатуры со стороны должностного лица.

На данный момент Николай Онищук возглавляет Рабочую группу по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия в Комиссии по вопросам правовой реформы.

"Кроме того, для члена Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины недопустимо прямое лоббирование провального и вредного законопроекта, разработанного юридической командой предыдущей власти в интересах определенных лиц", - говорится в письме.

НААУ отмечает, что попытка игнорировать международный стандарт и основные принципы ООН о роли юристов стала одной из самых серьезных причин провала законопроекта №9055.

"НААУ требует от Вас предоставления публичного извинения перед всеми адвокатами Украины и опровержения в эфире телеканала "Право-ТВ" заявлений о наличии каких-либо "корпоративных споров" в адвокатуре", - говорится в письме к члену Комиссии по вопросам правовой реформы.

Напомним, Николай Онищук был назначен ректором Национальной школы судей в ноябре 2013 года решением ВККСУ, состав которой люстрирован после Майдана.

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