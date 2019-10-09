В Днипре полицейские устроили погоню со стрельбой, в Коблево обвалился балкон с людьми

План "Перехват" в Днипре: полицейские устроили погоню со стрельбой

Сегодня ночью в Днипре были слышны выстрелы и звуки сирены. Оказалось, это была погоня: патрульные пытались задержать автомобиль нарушителей, сообщает "Днепр час". На одном из перекрестков города мужчины избили таксиста и угнали его машину. Преступники попытались скрыться. В городе объявили план "Перехват". Началась погоня. Около 12 патрульных машин гнались за злоумышленниками. Во время погони нарушители создавали аварийные ситуации. Кроме того, по словам очевидцев, были слышны выстрелы. В итоге полицейские заблокировали автомобиль и задержали мужчин.

В Днипре полицейские "накрыли" незаконный пункт приема металлолома

8 октября во время отработки Новокодакского района участковые офицеры полиции обнаружили нелегальную точку приема металла, сообщает "Днепр час". В результате санкционированного обыска сотрудники полиции изъяли лом черного металла весом более 1300 кг и весы. За совершенное преступление владельцу незаконного пункта приема металлолома грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года.

В Кропивницком патрульные задерживают граждан с наркотиками

Полиция города Кропивницкий продолжает выявлять у жителей города наркотические вещества, сообщает "Утренний город". Вчера на набережной р. Ингул патрульные заметили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. При проверке у него выявили шприц с бурой жидкостью. 35-летний мужчина признался, что содержимое шприца имеет незаконное происхождение. Несколькими днями ранее на линию "102" обратился бдительный гражданин с сообщением о том, что неподалеку от одного из заведений для отдыха продают наркотические вещества. Сотрудники полиции оперативно задержали подходящего по описанию 49-летнего мужчину. У него изъяли несколько пакетиков с порошкообразным веществом, вероятно наркотическим. Еще один случай произошел во время проверки автомобиля на одной из улиц города. Патрульные заметили, что 48-летний пассажир автомобиля заметно нервничает. Под его сиденьем обнаружили два шприца с жидкостью, а в кармане - порошкообразное вещество.

Одесская служба по отлову собак издевалась над животными

Почти все лето работники муниципальной службы по отлову бродячих собак свозили животных на одну из подстанций скорой помощи и бросали их там на произвол судьбы, сообщает "odessa.net.ua" . Несчастных морили голодом, не давали воды и держали в клетках. Собак привозили "на базу" в фургонах, и даже в жару иногда оставляли их в машинах. Одесситы, которые живут неподалеку от этого места, рассказали, что вынуждены наблюдать за страданиями животных. Они и врачи подкармливали собак, но, когда ситуация стала критической, медики вызвали зоозащитников. Начальник службы отлова Алексей Яровенко рассказал, что это помещение они получили недавно, работы по благоустройству уже начаты, но что тут происходило ранее он не знает. По его словам, до нового года здесь должны обустроить нормальные вольеры. Скоро собак передадут в Немецкий приют для стерилизации и чипирования.

Селфи ценою в жизнь: под Днипром 9-летняя девочка утонула из-за телефона

8 октября в Днепропетровской области девочка хотела сделать селфи на мосту и утонула. Трагедия случилась в городе Марганец. Об этом сообщает "Наше Місто". Девочка гуляла с подругой по пешеходному мосту. По словам подруги, она держала телефон в руках, а когда он выскользнул, хотела его схватить, но не удержалась и упала. Спасатели сразу приступили к обследованиюприлегающуей территории, после чего достали из воды тело девочки без признаков жизни.

На базе отдыха в Коблево обвалился балкон с людьми: один погибший двое пострадавших

6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в с. Коблево Николаевской области для трудоустройства разнорабочими на одну из баз отдыха. Для осмотра объемов работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, оставшуюся от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми. В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался, сообщают "Новости N".

Заместитель командира базы боеприпасов попался на взятке в 15 тысяч гривен

Пятнадцать тысяч гривен вымогал и получил заместитель командира базы боеприпасов 222 Центральной артиллерийской базы, сообщает "20 минут". Полученные деньги были выявлены при обыске 7 октября. В военной прокуратуре уточняют, что взятку он требовал у бывшего военнослужащего той же военной части за то, что не станет инициировать служебное расследование по факту недостачи военного имущества, закрепленного за прапорщиком в период службы. На данный момент ему выдвинули подозрение в совершении преступления и планируют взять под стражу.