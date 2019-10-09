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09 октября 2019, среда, 12:36 1794
Происшествия 2019-10-09T12:36:56+03:00
Українські Новини
На базе отдыха в Коблево рухнул балкон с рабочими

На базе отдыха в Коблево рухнул балкон с рабочими

На одной из баз отдыха в селе Коблево обвалился балкон с тремя рабочими, один из них погиб, двое пострадали. Об этом сообщает управление Нацполиции в Николаевской области в среду, 9 октября.

Отмечается, что 6 октября трое жителей Ивано-Франковской области прибыли в Коблево для трудоустройства разнорабочими на одну из баз.

"Чтобы осмотреть объем работы, мужчины поднялись на третий этаж сооружения, которое находилось в стадии демонтажа, и стали на бетонную плиту, которая осталась от балкона. От веса плита обрушилась вместе с людьми", – говорится в сообщении.

В результате обрушения один из мужчин от полученных травм погиб на месте происшествия, второй с телесными повреждениями был доставлен в больницу, третий получил ссадины и синяки и от госпитализации отказался.

По данному факту начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК Украины).

Как сообщали Українські Новини, в Одессе после дождя обвалился балкон со старинного памятника архитектуры. Ранее в Киеве обвалился кусок балкона новостроя - погибла женщина.

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