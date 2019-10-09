В аэропорту Риги застряли десятки украинцев

В столице Риге, Латвия, двадцать граждан Украины пропустили свой рейс из-за заминки в аэропорту. Об этом сообщил один из "застрявших" Александр Глущенко на своей странице в Facebook в среду, 9 октября.

По его словам, всего 20 человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс до Киева. Он рассказал, что это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.

"20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели... Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились!", - рассказал Александр Глущенко.

При этом он отметил, что сотрудники аэропорта никоим образом не реагировали на замечания пассажиров, что скоро вылет. А самолет, добавил Александр Глущенко, полетел полупустым.

Кроме того, по словам Алексея Глущенко, не смогли вылететь 40 пассажиров рейса на Кельн, которые также не смогли вовремя попасть на самолет.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года украинские туристы застряли в итальянском Римини.

Кроме того, туристы "застряли" в столичном аэропорту. Тогда рейс на Хургаду переносили 4 раза.

Очередной коллапс с рейсом произошел в аэропорту "Борисполь". Самолет компании Bravo Airways также не смог вовремя взлететь.