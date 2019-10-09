В аэропорту Риги застряли десятки украинцев

В столице Риге, Латвия, двадцать граждан Украины пропустили свой рейс из-за заминки в аэропорту. Об этом сообщил один из "застрявших" Александр Глущенко на своей странице в Facebook в среду, 9 октября.\r\nПо его словам, всего 20 человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air не смогли попасть на рейс до Киева. Он рассказал, что это произошло из-за того, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.\r\n"20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели... Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились!", - рассказал Александр Глущенко.\r\nПри этом он отметил, что сотрудники аэропорта никоим образом не реагировали на замечания пассажиров, что скоро вылет. А самолет, добавил Александр Глущенко, полетел полупустым.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, по словам Алексея Глущенко, не смогли вылететь 40 пассажиров рейса на Кельн, которые также не смогли вовремя попасть на самолет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе 2018 года украинские туристы застряли в итальянском Римини.\r\nКроме того, туристы "застряли" в столичном аэропорту. Тогда рейс на Хургаду переносили 4 раза.\r\nОчередной коллапс с рейсом произошел в аэропорту "Борисполь". Самолет компании Bravo Airways также не смог вовремя взлететь. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n