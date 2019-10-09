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  • В Европе действует секретное подразделение ГРУ России, причастное к госпереворотам и дестабилизациям, - СМИ
09 октября 2019, среда, 09:52 9
Политика 2019-10-09T09:52:23+03:00
Українські Новини
В Европе действует секретное подразделение ГРУ России, причастное к госпереворотам и дестабилизациям, - СМИ

В Европе действует секретное подразделение ГРУ России, причастное к госпереворотам и дестабилизациям, - СМИ

Подразделение Главного разведуправления России действовало в Европе минимум десять лет и занималось дестабилизацией ситуации. Об этом сообщает The New York Times в среду, 9 октября.

Группа была причастна к попытке госпереворота в Черногории, кампании по дестабилизации в Молдове, а также к отравлениям болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Издание отмечает, что хотя западные разведслужбы изначально подозревали в этих атаках Россию, эти инциденты расследовались как отдельные несвязанные эпизоды.

Теперь агенты служб безопасности в странах Запада пришли к выводу, что эти операции и, возможно, многие другие, являются частью скоординированной и постоянной кампании по дестабилизации Европы. По их версии, ее проводит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое квалифицируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Подразделение размещается в московской штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения. Ряд его сотрудников, как утверждается, участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в войне на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, перенаправил журналистов в Минобороны РФ.

Напомним, что еще в 2015 году ГРУ России координирует обстрелы Украины из "Градов".

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