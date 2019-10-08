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08 октября 2019, вторник, 15:58 384 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-10-08T17:45:03+03:00
Українські Новини
Киевстар отменяет плату за использование услуги Mobile ID

Киевстар отменяет плату за использование услуги Mobile ID

С 08 октября 2019 года использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи Mobile ID включено во все тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов. Стоимость услуги составляет 0 гривен*. Ранее, в зависимости от тарифного плана, плата за услугу составляла 50 грн в месяц. Об этом говорится в сообщении компании.

Константин Вечер, и.о. директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке: "Стратегия развития "государства в смартфоне", которую продвигает правительство Украины, способствует появлению новых цифровых услуг. Киевстар поддерживает развитие электронных сервисов, поэтому делает услугу Mobile ID более доступной и включает ее во все тарифные планы для контрактных и корпоративных абонентов. Mobile ID позволяет получить доступ к электронным сервисам, например, к кабинету водителя или налогоплательщика просто со смартфона, а также использовать сервис для подписания документов с помощью квалифицированной электронной подписи"

 Как подключить услугу?

Абоненту необходимо заменить SIM-карту на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Заменить карту можно в точках выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей). 

Подробную информацию о подключении к сервису Mobile ID можно найти по ссылке.

Как и где использовать Mobile ID?

С помощью Mobile ID пользователь идентифицирует себя через мобильное устройство для пользования онлайн-сервисами. Такими сервисами могут быть:

  • Административные услуги на государственных ресурсах с поддержкой сервиса Mobile ID;
  • Система электронной отчетности;
  • Система электронного документооборота;

Напомним, что проект реализован в конце 2018 года в партнерстве с АЦСК органов юстиции, который является квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг. Все пункты выдачи SIM-карт Mobile ID прошли надлежащую сертификацию, так же, как и сотрудники, ответственные за подключение услуги пользователям.

*Предложение пользования услугой Mobile ID от Киевстар за 0 гривен действует до конца 2020 года
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