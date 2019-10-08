Ставки по кредитам для МСБ снизятся в следующем году, – банкиры

Банкиры ожидают снижение процентных ставок по кредитам для МСБ в 2020 году.

Об этом они сообщили в ходе круглого стола "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса", организованного "Финансовым клубом" в пресс-центре Українських Новин.

"До конца года особых тенденций по снижению процентных ставок мы не видим. Банковский сектор пошел на улучшение всех процессов. Очень многие пошли на централизацию кредитных процессов. Конкуренция значительная на рынке. Банки научились кредитовать микробизнес", - сказала начальник управления кредитования МСБ Альфа-банка Яна Шумунова.

В свою очередь Андрей Стецевич - заместитель председателя правления Ощадбанка, сообщил, что в следующем году процентные ставки могут значительно снизиться, если НБУ продолжит политику снижения учетной ставки и в стране будет политическая стабильность.

"Я думаю, что в 2020 году мы будем говорить о порядке цифр таком, что коммерческая ставка будет в районе 14%", - сказал банкир.

Начальник отдела финансирования агробизнеса Кредобанка Роман Пудлык предположил, что снижение ставок по кредитам для МСБ будет поступательным.

"Снижение если будет, то поступательным и незначительным. Мы в начале квартала снизили на 0,5 пункта", - сказал банкир.

Директор департамента МСБ банка "Пивденный" Виктория Ступак в свою очередь рассказала, что под видом МСБ в Украине "прячется" крупный бизнес.

"Этот вопрос не такой уж и простой. На позапрошлом кредитном комитете только благодаря знанию владельца группы, а не по формальным признакам, удалось правильно сегментировать такого клиента в корпоративный признак. Это правильно структурировать клиентские группы с точки зрения принадлежности одному собственнику. Если таким образом кредитовать и оценивать кредитную нагрузку на группу, то можно избежать NPL. Но иногда сложно выявить, что де-факто то или иное малое юрлицо или предприниматель относятся к крупной бизнес-группе", - сказала она.