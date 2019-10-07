В Испании полицейские арестовали наркоторговцев, которые их спасли от смерти

В Испании, у берегов провинции Малага наркоторговцы спасли тонущих полицейских, после чего были арестованы. Об этом передает Europe Press.

Сообщается, что правоохранители проводили спецоперацию по задержанию наркоторговцев у берегов провинции Малага. В какой-то момент началось преследование катера с четырьмя людьми на борту, вследствие чего случилась авария. В результате три правоохранителя оказались за бортом.

Экипаж полицейских, который принимал участие в операции и находился в вертолете, обратился к преступникам с помощью микрофона. Их попросили прийти на помощь утопающим полисменам.

После того, как полицейские были спасены, они арестовали наркоторговцев. При этом было изъято 80 тюков с гашишем общим весом около 3 тонн.

Как сообщали Українські Новини, на Филиппинах полиция убила 13 людей, которых подозревала в торговле наркотиками, а также арестовала больше 100 человек в десятках антинаркотических операций 21 марта в провинции недалеко от столицы.

Кроме того, в ходе спецоперации в Италии и Испании арестованы 34 наркодельца.