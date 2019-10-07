"Киевгорсвет" связывает обыски СБУ с опубликованным аудиторским отчетом департамента финконтроля и аудита КГГА

Коммунальное предприятие "Киевгорсвет" связывает обыски предприятия и его руководства Службой безопасности (СБУ) с опубликованным аудиторским отчетом департамента внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации (КГГА) за 2018 год.

Об этом руководитель предприятия Владимир Круценко и его адвокат Юрий Цымбал сообщили на пресс-конференции в понедельник, передают Українські Новини.

"Что стало основанием для проведения таких процессуальных действий? На протяжении последних 3-4 месяцев в СМИ фигурирует аудиторский отчет, который проведен департаментом внутреннего финансового контроля и аудита Киевской городской государственной администрации. И в этом отчете отмечается, что в следствие деятельности руководителей предприятия были неэффективно использованы средства и территориальная община Киева недополучила большие объемы средств", - сказал Цымбалюк.

Согласно отчету, при установке LED осветителей, в следствие ненадлежащего анализа предприятием текущих цен установлено случаи подписания договоров с подрядчиками по завышенным ценам, что привело к потере средств на сумму 15,9 млн гривен.

При этом, по словам Цымбала, с целью эффективного использования бюджетных средств на основании мониторинга цен и перед назначением тендеров по закупке опор для установки LED осветителей, КП обратилось к государственному предприятию "Укрстройэкспертиза", которое проводит анализ проектно-сметовой документации, и получила позитивный отчет о соответствии заложенных в тендерную документацию цен с текущими рыночным ценами.

Однако, позже коммунальное предприятие "Киевэкспертиза" отметило, что стоимость используемых опор завышена, сравнив стоимость материалов в 2018 году с их стоимостью в 2019 году и умножив на количество установленных опор.

Цымбал отметил, что у сотрудников СБУ нет экспертных выводов об объеме каких-либо убытков для проведения обысков, а аудиторский отчет экспертным выводом не является.

Кроме этого, "Киевгорсвет" намерен обжаловать результаты данного отчета.

"Этот аудиторский отчет состоит из более чем 130 страниц машинописного текста. Мы его изучаем и, скорее всего, будем рассматривать вопрос об обжаловании результатов этого аудита для того, чтобы выйти на формулирование, которое четко отвечает ситуации", - подчеркнул Цымбал.

Как сообщали Українські Новини, Киевский городской совет разрешил коммунальному предприятию "Киевгорсвет" привлечь кредит в размере 30 млн евро на 15 лет для замены уличных ламп на LED-аналоги.