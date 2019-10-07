Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко

Прокуратура закрыла уголовное производство о препятствовании сотрудниками Управления государственной охраны деятельности журналистов программы "Схемы" издания "Радио Свобода" на свадьбе сына бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в Киевской области.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал пострадавший журналист "Схем" Михаил Ткач, передают Українськi Новини.\r\n"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УГОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления", - сообщил он.\r\nЖурналист отметил, что в течение двух лет его адвокат пыталась узнать фамилию следователя и получить информацию о ходе расследования, но ее запросы были проигнорированы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТкач подчеркнул, что дело было закрыто в мае текущего года, в то время когда Луценко еще был генпрокурором.\r\nНападение сотрудников УГО на съемочную группу "Схем" произошло в сентябре 2017 года около ресторанного комплекса в Киевской области.\r\nВ данном ресторане сын Луценко Александр праздновал свадьбу, были приглашены высокопоставленные гости, в том числе занимавший в то время пост Президента Петр Порошенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Лещенко рассказал о использовании админресурсов на свадьбе сына Луценко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее писали о государственной охране и снайперах: как Луценко "отгулял" свадьбу сына под Киевом.