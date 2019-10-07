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07 октября 2019, понедельник, 11:07 230
Судебная власть 2019-10-07T11:14:22+03:00
Українські Новини
Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко

Спустя два года прокуратура закрыла дело о препятствовании деятельности журналистов на свадьбе сына Луценко

Прокуратура закрыла уголовное производство о препятствовании сотрудниками Управления государственной охраны деятельности журналистов программы "Схемы" издания "Радио Свобода" на свадьбе сына бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в Киевской области.

Об этом в социальной сети Facebook написал пострадавший журналист "Схем" Михаил Ткач, передают Українськi Новини.

"Дело о препятствовании нашей журналистской деятельности УГОшниками на свадьбе сына генпрокурора Луценко закрыто. Почти два года понадобилось подчиненным генерального прокурора Луценко, чтобы не найти состава преступления", - сообщил он.

Журналист отметил, что в течение двух лет его адвокат пыталась узнать фамилию следователя и получить информацию о ходе расследования, но ее запросы были проигнорированы.

Ткач подчеркнул, что дело было закрыто в мае текущего года, в то время когда Луценко еще был генпрокурором.

Нападение сотрудников УГО на съемочную группу "Схем" произошло в сентябре 2017 года около ресторанного комплекса в Киевской области.

В данном ресторане сын Луценко Александр праздновал свадьбу, были приглашены высокопоставленные гости, в том числе занимавший в то время пост Президента Петр Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Лещенко рассказал о использовании админресурсов на свадьбе сына Луценко.

Ранее писали о государственной охране и снайперах: как Луценко "отгулял" свадьбу сына под Киевом. 

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