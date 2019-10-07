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  • Олеся Медведева: Билецкий срывает мирный процесс - это работа против государства
07 октября 2019, понедельник, 10:13 234 Мнение
Политика 2019-10-07T10:15:53+03:00
Українські Новини
Олеся Медведева: Билецкий срывает мирный процесс - это работа против государства

Олеся Медведева: Билецкий срывает мирный процесс - это работа против государства

Своей точкой зрения на ситуация с разведением воюющ0их сторон на Донбасса в социальной сети Facebook поделалась журналист Олеся Медведева.

"То, что делает Билецкий - противозаконно. Если после отхода ВСУ они попробуют занять их позиции, то смело можно арестовывать всю банду за террористическую деятельность и незаконные бандформирования, ещё по оружию можно пройтись.

Кто такой Билецкий? Чиновник? Госслужащий? Он даже не депутат. Как они туда вообще попали, если там действует особый порядок доступа через блокпосты и спецразрешения. Туда заехала большая вооруженная группировка. Брать и задерживать. Ничего не мешает. Они срывают мирный процесс - это работа против государства.

Другой вопрос почему там именно Билецкий, а не, к примеру, Ярош или Семенченко или Карась и С14.

Подозрительно?

Именно!

Он тесно связан сам знаете с кем и он не даст "белого вождя" в обиду, а быть может он прекрасно знает зачем это все и вкидывает бабло в организацию этой диверсии", - констатировала Медведева.

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