подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 октября 2019, пятница, 20:09 139
Европа 2019-10-04T20:13:27+03:00
Українські Новини
В стиле Instagram: в Вене открыли музей для идеальных селфи

В стиле Instagram: в Вене открыли музей для идеальных селфи

В Вене открывли музей селфи. Скриншот:instagram/nofilter_museum/
В Вене открывли музей селфи. Скриншот:instagram/nofilter_museum/

В Австрии в ходе проекта Nofilter_museum открыли "музей селфи", в котором есть 24 комнаты с разными дизайнами и нтерактивными пространствами для создания селфи. Об этом передает ВВС News.

4 октября, в Вене открылся музей для идеальных селфи. В него входят 24 комнаты с цветами, конфетти и пластиковыми кексами. Проект Nofilter_museum будет работать в течение полугода, и рассчитан на Instagram-пользователей и предлагает им интерактивные пространства для создания селфи.

Музей выполнен в необычнм стиле. В задумку дизайна входят большие предметы, подушки, мебель, а его стены выкрашены в яркие цвета. В нем открыты 24 различные комнаты, наполненные шарами, цветами и конфетти. Есть даже локация с пластиковыми кексами и десертами — все необходимое для "идеальных селфи".

Скриншот:instagram/nofilter_museum/Скриншот:instagram/nofilter_museum/

"Молодые люди сейчас предпочитают жить в интернете, а не взаимодействовать с реальным миром", — поделилась одна из учредителей Nofilter_museum Петра Шарингер.

Скриншот:instagram/nofilter_museum/Скриншот:instagram/nofilter_museum/

Шарингер ожидает, что ее музей будут посещать около 300—500 человек в день.

Скриншот:instagram/nofilter_museum/Скриншот:instagram/nofilter_museum/

"Я думаю, что это будущее музеев. Главный момент заключается в том, что речь идет не только о селфи, но и о том, чтобы хорошо проводить время и уметь общаться, переживая искусство... Я думаю, что люди проводят много времени в своих телефонах, поэтому мы пытаемся совместить это с чем-то реальным и чем-то веселым", — добавила организатор.

Отмечается, что музей в Вене работает временно. Авторы проекта планируют сделать его передвижным в рамках тура по другим странам и городам.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гонконг заявлял о том, что хочет расширить свой имидж и открыть музей визуальной культуры M+ в конце 2019 года.

Кроме того, 10 января 2017 года в Испании открыли первый полностью подводный музей в Европе.

Больше новостей о: Австрия Музей Вена Необычный музей

Архив
Новости
Катастрофа самолета во Львовской области. Фото: Игорь Зинкевич/Фейсбук
Авиакатастрофа во Львовской области: потерпевшему крушение самолету был 51 год 21:20
За неделю бензин А-92 на заправках подешевел 21:08
Зеленский и Лукашенко. Скриншот: YouTube/ Depo.Ua
Что поставили, то и пьем: Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами с водой и вызвали смех у зала 21:07
Для выборов на Донбассе необходима безопасность и законодательство, - глава ЦИКа Диденко 20:32
Новый порядок пересечения линии разграничения может создать проблемы для семей с детьми, - Коляда 20:09
больше новостей
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Частные фирмы оформили авторские права на паспорта Украины и получают с этого доход, – СМИ 16:03
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok