В стиле Instagram: в Вене открыли музей для идеальных селфи

В Австрии в ходе проекта Nofilter_museum открыли "музей селфи", в котором есть 24 комнаты с разными дизайнами и нтерактивными пространствами для создания селфи. Об этом передает ВВС News.

4 октября, в Вене открылся музей для идеальных селфи. В него входят 24 комнаты с цветами, конфетти и пластиковыми кексами. Проект Nofilter_museum будет работать в течение полугода, и рассчитан на Instagram-пользователей и предлагает им интерактивные пространства для создания селфи.

Музей выполнен в необычнм стиле. В задумку дизайна входят большие предметы, подушки, мебель, а его стены выкрашены в яркие цвета. В нем открыты 24 различные комнаты, наполненные шарами, цветами и конфетти. Есть даже локация с пластиковыми кексами и десертами — все необходимое для "идеальных селфи".

Скриншот:instagram/nofilter_museum/

"Молодые люди сейчас предпочитают жить в интернете, а не взаимодействовать с реальным миром", — поделилась одна из учредителей Nofilter_museum Петра Шарингер.

Скриншот:instagram/nofilter_museum/

Шарингер ожидает, что ее музей будут посещать около 300—500 человек в день.

Скриншот:instagram/nofilter_museum/

"Я думаю, что это будущее музеев. Главный момент заключается в том, что речь идет не только о селфи, но и о том, чтобы хорошо проводить время и уметь общаться, переживая искусство... Я думаю, что люди проводят много времени в своих телефонах, поэтому мы пытаемся совместить это с чем-то реальным и чем-то веселым", — добавила организатор.

Отмечается, что музей в Вене работает временно. Авторы проекта планируют сделать его передвижным в рамках тура по другим странам и городам.

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