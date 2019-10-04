Бывшая помощница Де Ниро подала на актера в суд

Бывшая помощница актера Роберта де Ниро подала на актера в суд: она обвиняет его в "многолетней гендерной дискриминации" и требует 12 000 000 долларов компенсации. Об этом сообщает "BBC Украина". \r\nГрэм Чейс Робинсон утверждает, что де Ниро ранее неоднократно отпускал в ее адрес комментарии сексуального характера и позволял себе "нежелательные физические контакты".\r\nАктер якобы мог попросить почесать ему спину или застегнуть рубашку, шутил о его персональном рецепте виагры и о своей любовнице, "того же возраста что и Робинсон".\r\nТакже, говорится в иске, он платил ей меньше, чем мужчинам, и постоянно давал ей "стереотипно женские" задачи: например, убрать его белье или попылесосить в квартире".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТогда сообщалось, что компания Роберта Де Ниро Canal Productions подала на свою бывшую сотрудницу в суд - ее обвиняли в нецелевом использовании средств фирмы, а также в том, что на рабочем месте она не работала, а смотрела сериалы на Netflix.\r\nАвторы иска утверждали в частности, что женщина злоупотребляла корпоративными средствами, самовольно тратила бонусные мили Роберта де Ниро для собственных авиаперелетов, редко появлялась в офисе, а когда появлялась - смотрела сериалы.\r\nВ январе, говорят в Canal Productions, она за четыре рабочих дня пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". В марте - 20 эпизодов сериала "Замедленное развитие" и 10 серий "Шиттс Крик".\r\nКроме того, женщину обвиняют в расходе тысяч долларов компании на покупки в магазинах и ресторанах, а также на оплату такси. Canal Productions требует, чтобы Чейс Робинсон оплатила им около шести миллионов долларов компенсации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСама Грэм Чейс Робинсон называла эти обвинения "смешными". По ее словам, иск против нее подали для того, чтобы разрушить ее репутацию перед тем, как она выдвинет собственные обвинения в адрес де Ниро.\r\nАдвокат актера заявил, что эти обвинения - "за пределами абсурда".\r\nСудебный иск - новый этап конфликта между Робинсон и Де Ниро, о котором стало известно в августе этого года.Напомним, ранее Роберт Де Ниро послал Трампа "к черту" на церемонии американской театральной премии "Тони".