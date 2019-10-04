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04 октября 2019, пятница, 20:12 541
Шоу-бизнес 2019-10-04T20:13:45+03:00
Українські Новини
Бывшая помощница Де Ниро подала на актера в суд

Бывшая помощница Де Ниро подала на актера в суд

Роберт Де Ниро. Скриншот: Instagram/robertdenirofan
Роберт Де Ниро. Скриншот: Instagram/robertdenirofan

Бывшая помощница актера Роберта де Ниро подала на актера в суд: она обвиняет его в "многолетней гендерной дискриминации" и требует 12 000 000 долларов компенсации. Об этом сообщает "BBC Украина". 

Грэм Чейс Робинсон утверждает, что де Ниро ранее неоднократно отпускал в ее адрес комментарии сексуального характера и позволял себе "нежелательные физические контакты".

Актер якобы мог попросить почесать ему спину или застегнуть рубашку, шутил о его персональном рецепте виагры и о своей любовнице, "того же возраста что и Робинсон".

Также, говорится в иске, он платил ей меньше, чем мужчинам, и постоянно давал ей "стереотипно женские" задачи: например, убрать его белье или попылесосить в квартире".

Тогда сообщалось, что компания Роберта Де Ниро Canal Productions подала на свою бывшую сотрудницу в суд - ее обвиняли в нецелевом использовании средств фирмы, а также в том, что на рабочем месте она не работала, а смотрела сериалы на Netflix.

Авторы иска утверждали в частности, что женщина злоупотребляла корпоративными средствами, самовольно тратила бонусные мили Роберта де Ниро для собственных авиаперелетов, редко появлялась в офисе, а когда появлялась - смотрела сериалы.

В январе, говорят в Canal Productions, она за четыре рабочих дня пересмотрела 55 эпизодов сериала "Друзья". В марте - 20 эпизодов сериала "Замедленное развитие" и 10 серий "Шиттс Крик".

Кроме того, женщину обвиняют в расходе тысяч долларов компании на покупки в магазинах и ресторанах, а также на оплату такси. Canal Productions требует, чтобы Чейс Робинсон оплатила им около шести миллионов долларов компенсации.

Сама Грэм Чейс Робинсон называла эти обвинения "смешными". По ее словам, иск против нее подали для того, чтобы разрушить ее репутацию перед тем, как она выдвинет собственные обвинения в адрес де Ниро.

Адвокат актера заявил, что эти обвинения - "за пределами абсурда".

Судебный иск - новый этап конфликта между Робинсон и Де Ниро, о котором стало известно в августе этого года.


Напомним, ранее Роберт Де Ниро послал Трампа "к черту" на церемонии американской театральной премии "Тони".

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