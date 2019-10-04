подписаться на рассылку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
  • Новости
  • Политика
  • Из-за низкого тарифа до конца года убытки компании "Николаевгаз" достигнут 400 млн гривен
04 октября 2019, пятница, 13:24 13
Политика 2019-10-04T13:26:31+03:00
Українські Новини
Из-за низкого тарифа до конца года убытки компании "Николаевгаз" достигнут 400 млн гривен

Из-за низкого тарифа до конца года убытки компании "Николаевгаз" достигнут 400 млн гривен

Тариф на распределение газа АО "Николаевгаз" уже несколько лет подряд является планово убыточным. По итогам прошлого года убыток компании от распределения газа составил 242,9 млн гривен. В текущем году, если ситуация не изменится, компания получит убыток в размере 400 млн гривен.

Из-за недостатка средств АО "Николаевгаз" едва ли имеет возможность осуществлять свою текущую деятельность: обеспечение безаварийного и бесперебойного распределения газа по территории Николаевской области.

Ежегодно в Украине происходят инфляционные процессы, вследствие чего постоянно растут цены на оборудование, инструменты, горюче-смазочные материалы. Параллельно с этим должен повышаться и уровень заработной платы. А согласно этим процессам и потребностям предприятия должен регулярно пересматриваться и тариф на распределение газа.

Действующим тарифом, установленным для АО "Николаевгаз" еще в 2016 году, предусмотрено, что компания получает за распределение одного кубометра газа 73 копейки (без НДС). Более 40% из этих средств направляется на закупку газа для производственно-технологических затрат, около 30% - на зарплату рабочих. После уплаты налогов только 10% остается на обеспечение функционирования аварийных служб, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков, обслуживание сетей и т.п. Однако, как уже отмечалось ранее, Нацкомиссия уже третий год подряд этот тариф не пересматривает.

"Сейчас наш тариф в 3 раза меньше необходимого уровня, что влечет за собой значительные убытки компании и недостаток финансирования на своевременный и полноценный ремонт газораспределительной системы. А это, в свою очередь, может привести к авариям и, как следствие, не только к перебоям газоснабжения, но и к угрозе безопасности потребителей. Наибольшую обеспокоенность это вызывает у компании именно сейчас - накануне отопительного сезона", - говорит финансовый директор АО"Николаевгаз"Сергей Черников.

За последние 5 лет количество ГРП / ШРП с истекшим сроком эксплуатации возросло в 2 раза, а километраж газопроводов, находящихся в критическом состоянии (срок эксплуатации которых превышает 40 лет) - в 5 раз. Сейчас в Николаевской области более 100 газорегуляторных пунктов находятся в аварийном состоянии, а длина самортизированных газопроводов достигает почти 360 км. Постепенный износ газораспределительных сетей ведет к нарастающей угрозе их аварийности.

Осложняет проблему и отток квалифицированных кадров. Сейчас средний уровень зарплаты в "Николаевгазе" почти на 20% меньше по сравнению со средней зарплатой по Николаевской области и на 38% меньше среднего уровня по промышленности в Украине. Так, за последние три года компанию покинули 917 специалистов.

"Приближается новый отопительный сезон, а предприятие потеряло значительную часть квалифицированных работников с многолетним опытом. Новых специалистов сложно привлечь, ведь с таким уровнем оплаты труда в них просто нет желания работать в компании. А те, что приходят, имеют еще достаточно знаний и опыта, чтобы сразу активно окунуться в работу", - рассказывает начальник управления персоналом АО"Николаевгаз"Инесса Мовчан.

Наиболее востребованными специальностями в АО "Николаевгаз" остаются слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов.

АО "Николаевгаз" все-таки возлагает надежды достучаться до Госрегулятора и видит возможность решения проблемы через осуществление следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;
- компенсировать Оператору ГРМ понесенные убытки;
- утвердить новую модель тарифа на распределение, который предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течение всего года.

Больше новостей о: николаевгаз

Архив
Новости
Нардеп Дубинский назвал низким "интеллектуальный уровень дискуссии" в "Слуге народа" 15:05
НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода 15:01 Документ
Левочкин предлагает раздать государственную землю гражданам Украины 15:01
Управление спецрасследований ГПУ может быть ликвидировано, - Рябошапка 14:55
В "Слуге народа" пояснили, почему убийцу-радикала Стерненко вывел из-под подозрения Рябошапка 14:55
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok