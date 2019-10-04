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04 октября 2019, пятница, 12:43 280 Мнение
СМИ 2019-10-04T12:48:12+03:00
Українські Новини
Денис Иванеско: если дети мешают президентству, лучше идти в няни

Денис Иванеско: если дети мешают президентству, лучше идти в няни

Денис Иванеско
Денис Иванеско

Директор информационного агентства "Українські Новини" Денис Иванеско считает, что Президенту Владимиру Зеленскому стоило бы собрать пресс-конференцию и публично донести свою позицию касательно формулы Штайнмайера.

Зеленскому настолько "не нужны журналисты", что он срочно вчера вечером собрал оффрек, чтоб лично объяснить как же хороша формула Штайнмайера. Как художник художнику скажу - надо пресс-конференцию собрать, чтоб публично донести свою позицию по общественно важному вопросу. А не вот это вот "у меня есть дети, я должен уходить". На концерте "95 квартала" он такое себе не позволял.

Если дети мешают твоему президентству - идите в няни.

Кстати, до первой пресс-конференции Зе осталось 28 дней.

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