Денис Иванеско: если дети мешают президентству, лучше идти в няни

Директор информационного агентства "Українські Новини" Денис Иванеско считает, что Президенту Владимиру Зеленскому стоило бы собрать пресс-конференцию и публично донести свою позицию касательно формулы Штайнмайера.\r\nЗеленскому настолько "не нужны журналисты", что он срочно вчера вечером собрал оффрек, чтоб лично объяснить как же хороша формула Штайнмайера. Как художник художнику скажу - надо пресс-конференцию собрать, чтоб публично донести свою позицию по общественно важному вопросу. А не вот это вот "у меня есть дети, я должен уходить". На концерте "95 квартала" он такое себе не позволял.\r\nЕсли дети мешают твоему президентству - идите в няни.\r\nКстати, до первой пресс-конференции Зе осталось 28 дней.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n