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  • В Индии радикалы похитили прах Махатмы Ганди и оставили сообщение на стене
03 октября 2019, четверг, 20:08 698
Мир 2019-10-03T20:08:33+03:00
Українські Новини
В Индии радикалы похитили прах Махатмы Ганди и оставили сообщение на стене

В Индии радикалы похитили прах Махатмы Ганди и оставили сообщение на стене

Махатма Ганди.Фото:youtube.com
Махатма Ганди.Фото:youtube.com

В Индии на годовщину известного политического и общественного деятеля Махатму Ганди, неизвестные украли его прах из мемориала. Об этом передает BBC News Украина.

Сообщается, что 2 октября, в день, когда исполнилось 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди, неизвестные похитили его останки, сообщила полиция Индии. Злоумышленники также написали на стене с его фотографиями слово "Предатель".

Мангалдеп Тивари, который ухаживает за мемориалом, назвал кражу позорной.

"Я открыл ворота мемориала утром, это был день рождения Ганди. Когда я вернулся около 23 часов вечера, то обнаружил, что останки Ганди исчезли", - рассказывает мужчина.

Отмечается, что прах украли из мемориала в центральной части страны, где он хранился с 1948 года - с тех пор, как Ганди умер в результате нападения.

Причиной такого инцидента, возможно, стала позиция Ганди. Некоторые радикально настроенные индуисты считают его изменником, поскольку в свое время он выступал за единство и примирение индуистов с мусульманами - хотя сам был индуистом.

Махатма Ганди возглавлял национально-освободительное движение за независимость Индии, и диктовал философию анти-насилия. Большинство жителей Индии до сих пор считают его "отцом нации".

Махатму Ганди убили в январе 1948 года из-за заговора индуистских экстремистов, которые отказывались принимать его взгляды относительно мирного сосуществования с мусульманами.

После смерти Ганди кремировали, а прах выставили в нескольких мемориалах в различных частях Индии.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Лондоне попытались украсть прах Зигмунда Фрейда.

Кроме того, в Камбодже украли мощи Будды.

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