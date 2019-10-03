подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 12:24 9
Экономика 2019-10-03T12:25:59+03:00
Українські Новини
"Это будут огромные потери": нардеп рассказал о рисках новых налоговых изменений

"Это будут огромные потери": нардеп рассказал о рисках новых налоговых изменений

Принятие законопроекта №1210, который повышает плату за добычу железной руды, грозит стране не просто остановкой роста экономики и ВВП, но и уничтожением всей горнодобывающей промышленности. Об этом рассказал внефракционный депутат Дмитрий Шпенов, передает "OBOZREVATEL".

Повышение ренты на добычу железной руды критикуют все известные международные организации. По его словам, Украина может стать страной с самой высокой рентой.

"Это популистический подход по данному законопроекту. Все международные организации, как, например, PricewaterhouseCoopers, сделали заключение, что у нас будут самые дорогие рентные платежи в мире по всем горно-добывающим компаниям. Себестоимость нашей добычи никак не сравнится, например, с рудой, которая добывается в Австралии. Укрметаллургпром и Федерация металлургов Украины также выступили категорически против", – сказал Шпенов.


Он отметил, что остановка даже одного ГОКа грозит невероятными потерями украинской экономики. Более того, может остановится весь Кривой Рог, который, фактически, существует благодаря горнодобывающей отрасли.

"Это не просто потеря конкурентноспособности нашей страны с экспортной позиции. С тех населенных пунктов, где находятся горно-добывающие предприятии просто люди разъедутся. Их не останется на территории Украины. Например, в Кривбасе и так очень тяжелая ситуация по поводу рабочих мест, а так будет вообще катастрофа. Огромный город превратится в населенный пункт, потому что без ГОКов не существует таких городов, как Кривой Рог. Это город горняков и металургов. Это катастрофа, этого нельзя допустить", – отметил Шпенов.

Он добавил, что от повышения ставок пострадает не только горнодобывающая отрасль, но и вся экономика страны.

"Ни о каком росте экономики, который прогнозирует премьер-министр, не может быть и речи. Если закроют два-три ГОКа – это будет катастрофа", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.
Архив
Новости
Генпрокуратура сменила группу прокуроров по делу об убийстве Гандзюк 12:26 Обновляется
"Это будут огромные потери": нардеп рассказал о рисках новых налоговых изменений 12:24
"Слуга народа" Тищенко рассказал о надувной кукле и сравнил Украину с насосом на вопрос о "формуле Штайнмайера" 12:19
Украина может принять рекордный объем дизтоплива в октябре 12:12
Крупный металлургический завод остановил производство 12:02
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые 15:18
больше новостей
Акция протеста против
Под ОПУ собираются люди из-за подписания "формулы Штайнмайера", охрану усиливают 20:27
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Строительство Шулявского моста остановлено 11:31
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба Петра Порошенко
Несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко три года назад намеревался подписать ее 21:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok