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03 октября 2019, четверг, 09:01 3386
Экономика 2019-10-03T09:01:01+03:00
Українські Новини
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки

Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки

В рамках договора на переработку давальческого сырья с "АгроГазТрейдинг" Одесский Припортовый Завод возобновил полноценную деятельность. Продукция ОПЗ вернулась на международные рынки и поставляется в Грецию, Турцию, Марокко, Сенегал, Индию и Кот-д’Ивуар.

Одесский Припортовый Завод возобновил полноценную работу после 16 месяцев простоя. За 2 месяца работы в рамках договора с АГТ предприятие произвело 135,6 тыс. тонн химической продукции, поставило на внешний и внутренний рынки 9,4 тыс. тонны аммиака и 88,7 тыс. тонн карбамида. АГТ отгружает продукцию потребителям из Украины и еще 6 государств - Греции, Турции, Марокко, Сенегала, Индии и Кот-д’Ивуара, сообщает пресс-служба компании "АгроГазТрейдинг".

Согласно данным АГТ, по состоянию на 2 октября ОПЗ произвел 13,1 тыс. тонн аммиака и 122,5 тыс. тонн карбамида. Для производства продукции АГТ по давальческой схеме поставило 102,3 млн. м³  природного газа. В результате, возвращение продукции ОПЗ на международные рынки восстанавливает доверие к предприятию, что благоприятно влияет на развитие инвестиционного потенциала страны и общеэкономической конъюнктуры рынка.

"Компания "АгроГазТрейдинг" за 2 месяца работы с предприятием подтвердила свою надежность как добросовестный игрок рынка, выполнив все условия и обязательства, заявленные во время переговорного процесса с Правлением ОПЗ до запуска предприятия. Для нашей компании в рамках работы с Одесским Припортовым Заводом было важно не только восстановить работу крупнейшего объекта химической промышленности Украины, но и показать, что условия договора позволят заводу эффективно работать, восстанавливая свои позиции после простоя. Успешный запуск во многом произошёл благодаря слаженной и профессиональной работе инженерно-технического персонала ОПЗ, который осуществил запуск производственных агрегатов без каких-либо негативных последствий или ущерба", - прокомментировал результаты генеральный директор АГТ Александр Горбуненко.

"Запуск завода позитивно отражается на экономической ситуации Украины, повышая репутационные и материальные позиции страны. Нам удалось доказать, что прозрачные правила ведения бизнеса, а также взвешенные  стратегические решения позволяют эффективно работать крупным предприятиям даже в сложных ситуациях. Продукция  ОПЗ отгружена в 6 стран, а сотрудники, которые были вынуждены искать себе роботу по причине простоя предприятия, возвращаются  на завод. Сотрудничество показало отличные результаты", - подытожил партнер АГТ Владимир Колот.

Напомним, что договор на переработку давальческого сырья также предполагает выплату задолженности ОПЗ перед НАК "Нафтогаз" посредством уникальной формулы. АГТ добавило к стоимости переработки $1 и $1,5 за тонну продукции для аммиака и карбамида соответственно. Это позволило Одесскому Припортовому Заводу начать выплаты в пользу "Нафтогаз" в счёт погашения своей задолженности перед последней. Платёж за первый месяц работы в рамках давальческого договора составил 2,3 млн. грн. Руководство АГТ убеждено, что такие платежи позволят снизить напряжение между ОПЗ и НАК "Нафтогаз" и сформируют фундамент для эффективного взаимодействия в будущем.

Больше новостей о: ОПЗ Одесский припортовый завод Нафтогаз АгроГазТрейдинг

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