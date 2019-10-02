Михаил Бродский: Пора давно понять, что мы проиграли войну

Политик, председатель Партии свободных демократов Михаил Бродский убежден, что вооруженный конфликт на Донбассе должен быть закончен как можно скорее, так как Украина "проиграла войну и подписала акт о капитуляции".

Об этом он заявил в своем блоге на сайте интернет-издания "Обозреватель".

Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно заканчивать. Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции ("минские соглашения").

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать (Петр) Порошенко. Он боялся, он пришел к власти через бунт и революцию. Зе (Владимир зеленский) может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое. И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014 года.

Да, я забыл, что все это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за нее.