Политик, председатель Партии свободных демократов Михаил Бродский убежден, что вооруженный конфликт на Донбассе должен быть закончен как можно скорее, так как Украина "проиграла войну и подписала акт о капитуляции".\r\nОб этом он заявил в своем блоге на сайте интернет-издания "Обозреватель".\r\nОчень умно все вещают, но если честно с войной нужно заканчивать. Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции ("минские соглашения").\r\nСейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать (Петр) Порошенко. Он боялся, он пришел к власти через бунт и революцию. Зе (Владимир зеленский) может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое. И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДа, я забыл, что все это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за нее.