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02 октября 2019, среда, 18:16 38 Мнение
Политика 2019-10-02T18:16:12+03:00
Українські Новини
Михаил Бродский: Пора давно понять, что мы проиграли войну

Михаил Бродский: Пора давно понять, что мы проиграли войну

Михаил Бродский. Фото: wikipedia.org
Михаил Бродский. Фото: wikipedia.org

Политик, председатель Партии свободных демократов Михаил Бродский убежден, что вооруженный конфликт на Донбассе должен быть закончен как можно скорее, так как Украина "проиграла войну и подписала акт о капитуляции".

Об этом он заявил в своем блоге на сайте интернет-издания "Обозреватель".

Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно заканчивать. Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции ("минские соглашения").

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать (Петр) Порошенко. Он боялся, он пришел к власти через бунт и революцию. Зе (Владимир зеленский) может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое. И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014 года.

Да, я забыл, что все это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за нее.

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