Антон Кучухидзе: выборы мэра Киева – шансы новых лидеров

Как и на парламентских выборах 2019 г., так и на приближающихся выборах мэра Киева главные политические силы используют технологию ограничения круга конкурентных противников на выборах: летом разгоняли тезис, что больше 4 партий в ВР не пройдет, я же говорил, что их будет больше, так и случилось.

Такая же технология используется и сейчас: выбор избирателя незаметно, на первый взгляд, но очень целеустремленно сводят до выбора между Кличком и Ткаченком. Это есть, как минимум, несправедливое отображение реальности, как максимум – преднамеренной манипуляцией общественным мнением.

Как я говорил во время парламентских выборов, так и на этих мэрских в городе Киеве я утверждаю, что реальная борьба за пост будет между большим количеством претендентов на мэрское кресло.

На примере одного из недавних социологических исследований можем увидеть, что если бы выборы состоялись, например, в прошлое воскресенье, то первое место занял бы, как ни странно Виталий Кличко с результатом 46,1%, второе – Андрей Пальчевский с результатом 24,2 %, а господин Ткаченко получил бы всего 5,4% и занял бы 4-ое место, тем самым пропустил бы Николая Томенко перед собой.

Как видите, как минимум на уровне социологии, существуют разные результаты, и не нужно поддаваться фразе «Кличко-Ткаченко» как на заклинание или на молитву. Выбор есть, тот же коренной киевлянин Андрей Пальчевский со своей медиа популярностью и именем эффективного предпринимателя может кинуть вызов этой двойке, и даже тройке – некоторые соцслужбы и Вакарчука вписывают в тройку лидеров. Наличие нескольких конкурентных претендентов – это более реальная картина.

Называйте это социологическими войнами штабов, как угодно, а реальность есть объективной: Кличко не показал себя как эффективный управленец, коррупционные скандалы его окружения, провалы по инфраструктурной части, уже превратившиеся в систему, проблемы киевлян с горячей водой не добавляют ему баллов.

Господин Ткаченко еще до недавнего времени мог бы рассчитывать на эффект перетока к нему рейтинга от Зе, но после стремительных скандалов внутри Зе-команды и учитывая, что люди уже начинают оперативно просыпаться и видеть, что никаких быстрых изменений не будет, а только будут кормить их пиар акциями и другими медиа историями, а не конкретными делами, уже не сможет пользоваться протестными настроениями электората и пустыми обещаниями.

Учитывая, что один из смыслов президентских и парламентских кампаний 2019 года был запрос общества на новых политиков, тот тут и открываются шансы для таких лидеров как Андрей Пальчевский. На стороне Пальчевского – узнаваемость и практически минимальный антирейтинг, в отличие от действующего мэра, деятельность которого большинством считается неэффективной. Если данный кандидат умело презентует электорату свой не только бизнес опыт, но и общественную активность, которая была в рамках широкого проекта Eurolab электорату, то он сможет распространить о себе видение эффективного управленца, основателя бизнеса и общественного деятеля. Если по узнаваемости Пальчевский в ровен с Кличком, то для киевлян в разы больше известный как раз-таки Андрей Пальчевский, чем господин Ткаченко. В конце концов господин Пальчевский давно стал не просто медийной фигурой, а медийно популярной фигурой, в отличие от Ткаченка, который руководил крупным медиа проектом, и широким слоям населения он остается неизвестным.

Когда дата выборов будет окончательно определена, появятся еще больше желающих и лидеров, претендующих на пост мэра. Главное – не замкнуться и не поверить, что Киев – это только «Кличко-Ткаченко». Есть, как минимум, Пальчевский. Чем ближе к выборам, тем веселей будет ситуация.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські новини"